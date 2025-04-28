Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Демограф пояснив, як підвищуватиметься пенсійний вік із 2028 року
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Збій в Епіцентрі 28 квітня: як ситуацію пояснили в компанії

Епіцентр

28 квітня в роботі мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій.

Збій в Епіцентрі 28 квітня: що відомо

На збій в Епіцентрі 28 квітня українці почали нарікати в соціальних мережах зранку.

Користувачі почали масово повідомляти, що не можуть придбати товари.

Зараз дивляться

Невдовзі на збій в Епіцентрі відреагували й у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що технічний збій у мережі торговельних центрів Епіцентр стався ще вночі проти 28 квітня.

Це, зазначають у компанії, позначилося на роботі торговельної мережі.

Наразі компанія вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів.

Тим часом онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення.

Водночас можливі затримки з доставленням замовлень клієнтам.

Джерело: Епіцентр

Фото: Епіцентр

Інтернет-магазини, магазин, Магазини, Торгівля
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь