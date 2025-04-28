Збій в Епіцентрі 28 квітня: як ситуацію пояснили в компанії
28 квітня в роботі мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій.
Збій в Епіцентрі 28 квітня: що відомо
На збій в Епіцентрі 28 квітня українці почали нарікати в соціальних мережах зранку.
Користувачі почали масово повідомляти, що не можуть придбати товари.
Невдовзі на збій в Епіцентрі відреагували й у пресслужбі компанії.
Там зазначили, що технічний збій у мережі торговельних центрів Епіцентр стався ще вночі проти 28 квітня.
Це, зазначають у компанії, позначилося на роботі торговельної мережі.
Наразі компанія вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів.
Тим часом онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення.
Водночас можливі затримки з доставленням замовлень клієнтам.
Джерело: Епіцентр
Фото: Епіцентр