Збій в Епіцентрі 28 квітня: як ситуацію пояснили в компанії

28 квітня в роботі мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій.

Збій в Епіцентрі 28 квітня: що відомо

На збій в Епіцентрі 28 квітня українці почали нарікати в соціальних мережах зранку.

Користувачі почали масово повідомляти, що не можуть придбати товари.

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Невдовзі на збій в Епіцентрі відреагували й у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що технічний збій у мережі торговельних центрів Епіцентр стався ще вночі проти 28 квітня.

Це, зазначають у компанії, позначилося на роботі торговельної мережі.

Наразі компанія вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів.

Тим часом онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення.

Водночас можливі затримки з доставленням замовлень клієнтам.

Джерело: Епіцентр

Фото: Епіцентр

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