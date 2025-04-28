Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Сбой в Эпицентре 28 апреля: как ситуацию объяснили в компании
28 апреля в работе сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой.
Сбой в Эпицентре 28 апреля: что известно
На сбой в Эпицентре 28 апреля украинцы начали сетовать в социальных сетях с утра.
Пользователи начали массово сообщать, что не могут купить товары.
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Вскоре на сбой в Эпицентре отреагировали и в пресс-службе компании.
Там отметили, что технический сбой в сети торговых центров Эпицентр произошел еще в ночь на 28 апреля.
Это, отмечают в компании, сказалось на работе торговой сети.
Сейчас компания принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления работы торговых центров.
Тем временем онлайн-магазин epicentrk.ua продолжает работать и принимать заказы.
В то же время возможны задержки с доставкой заказов клиентам.
Источник: Эпицентр
Фото: Эпицентр
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