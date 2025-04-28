28 апреля в работе сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой.

Сбой в Эпицентре 28 апреля: что известно

На сбой в Эпицентре 28 апреля украинцы начали сетовать в социальных сетях с утра.

Пользователи начали массово сообщать, что не могут купить товары.

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Вскоре на сбой в Эпицентре отреагировали и в пресс-службе компании.

Там отметили, что технический сбой в сети торговых центров Эпицентр произошел еще в ночь на 28 апреля.

Это, отмечают в компании, сказалось на работе торговой сети.

Сейчас компания принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления работы торговых центров.

Тем временем онлайн-магазин epicentrk.ua продолжает работать и принимать заказы.

В то же время возможны задержки с доставкой заказов клиентам.

Источник: Эпицентр

Фото: Эпицентр

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