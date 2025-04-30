Якісне пальне та програма лояльності: Укрнафта увійшла до трійки лідерів ринку

Після повернення до державної власності Укрнафта за два останні роки отримала близько $1 млрд прибутку. Ці кошти спрямовуються до державного бюджету у вигляді податків, а також використовуються для підтримки Сил оборони України.

Комерційний директор ПАТ Укрнафта Сергій Федоренко поділився з ведучим Вадимом Карп’яком результатами роботи мережі Укрнафта у 2024 році в ефірі телемарафону Єдині новини.

Водії повертаються на заправки Укрнафти

За словами Сергія Федоренка, клієнти повернулися через головне – якісне пальне, яке надходить із десятків країн світу: Індії, Фінляндії, Кувейту, США, Ізраїлю, Туреччини та інших.

Зараз дивляться

– Тобто танкерні постачання з багатьох країн, потім вагонами, потім автомобілями йдуть на нашу найбільшу мережу в країні, де ми відповідаємо за якість, – додав він.

Крім того, Укрнафта продовжує розвивати програму лояльності, яка вже налічує понад 1,2 млн користувачів.

У застосунку компанії водії можуть отримувати знижки на пальне та бонуси від партнерів. Також э можливість передавати електронні талони на пальне будь-кому.

– Ви можете зараз у застосунку, одразу купуючи на гаманець пальне, швидко переслати за номером телефону електронний талон своєму другу, побратиму, дружині, хлопцю, кому хочете, – пояснив Сергій Федоренко, додавши, що так на заправці Укрнафти людина може отримати одразу 20-30 літрів пального.

Компанія також активно працює з бізнес-клієнтами, зокрема агрокомпаніями та промисловими групами, які використовують картки постійного користувача для своїх водіїв та купують талони.

Укрнафта імпортує паливо з різних країн

Комерційний директор ПАТ Укрнафта Сергій Федоренко зазначив, що компанія вже має налагоджені контракти, що дозволяють закуповувати якісне пальне за найвигіднішою ціною, працювати лише з перевіреними постачальниками та повністю контролювати логістику – від прибуття танкера до постачання на АЗС, де Укрнафта гарантує якість для своїх клієнтів.

Через повномасштабну війну великі мережі, зокрема Укрнафта, були змушені шукати джерела якісного пального по всьому світу. Тому сьогодні на українські заправки надходить бензин марки А-95 та А-98 з Польщі, Греції, Німеччини та інших країн.

Хоча логістика має свій вплив на ціни, постачальники активно конкурують за український ринок.

– Це ласий шматок, тому іноді німецький бензин вигідніше купити, ніж на декілька сотень кілометрів ближчий бензин з польського заводу. З дизелем так само, – зауважив Сергій Федоренко.

Модернізація АЗС Укрнафти

Сучасні АЗС — це вже не лише заправка, а й місце для відпочинку: можна перекусити, скористатися інтернетом, попрацювати чи просто зігрітись і побути серед людей.

Комерційний директор ПАТ Укрнафта Сергій Федоренко розповів, що компанія активно працює над модернізацією своїх заправок. Якщо раніше більшість АЗС мали застарілий вигляд, то зараз вони перетворюються на сучасні сервісні комплекси.

Укрнафта увійшла до трійки лідерів паливного ринку

У 2024 році ПАТ Укрнафта увійшла до трійки найбільших мереж АЗС за обсягом продажу пального, піднявшись з шостого місця у 2023 році.

Як зазначив Федоренко, Укрнафта входить до трійки лідерів і надалі буде боротися за те, щоб стати найкращим вибором для клієнтів.

Крім того, компанія є лідером з постачання пального через систему Prozorro для державних структур: ДСНС, швидкої, поліції, лікарень і шкіл.

Мільярдні прибутки і допомога армії

За останні два роки компанія заробила понад 40 млрд грн, з яких Укрнафта заплатити дивіденди. Крім того, понад 2,5 млрд грн було проінвестовано в Сили оборони України.

Ці кошти пішли на закупівлю дронів і зброї, допомогу в фортифікації та реабілітацію поранених.

– У нас є корпоративне управління, у нас є наглядова рада з незалежними членами, з представниками держави, де ми кажемо: Ми будемо платити податки і платимо, ми будемо платити дивіденди, але прямо зараз, прямо тут нам потрібно допомогти Силам оборони. І дякуючи нашій наглядовій раді й уряду, які почули це, нам дали на це дозвіл, і ми інвестуємо в Сили оборони прямо зараз, не чекаючи, поки дивіденди пройдуть через держбюджет, – розповів Федоренко.

Укрнафта готується до електромобільного майбутнього

Комерційний директор ПАТ Укрнафта Сергій Федоренко зазначив, що, враховуючи стрімке зростання кількості електромобілів, компанія готується до того, що в Україні буде велика кількість таких авто.

Зараз компанія має масштабний проєкт зі збільшення електрозарядних станцій у межах своєї мережі, щоб відповідати сучасним тенденціям та потребам ринку.

– Зокрема, у нас є великий проєкт на 170 сонячних електростанцій. І, в принципі, у нас є свої проєкти з газопоршневої генерації. Тобто, дійсно, ми хочемо бути максимально зеленими, навіть враховуючи, що у нас є і нафтовий бізнес. Ми трішки видобуваємо природного газу. І нафту можна потім також додавати в цей цикл, для того щоб виробляти самим енергію. І потім вже можна заряджати електромобілі тією енергію, яку видобула, виробила Укрнафта, – додав він.

Укрнафта як майбутній дорожній хаб

Федоренко припустив, що через 10 років Укрнафта може стати сучасною мережею багатофункціональних хабів із футуристичним виглядом.

За його словами, це можуть бути місця, де людина зможе провести час, поспілкуватися, попрацювати, відпочити на кілька годин, поїсти смачний обід і потім продовжити свою подорож.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.