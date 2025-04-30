Качественное топливо и программа лояльности: Укрнафта вошла в тройку лидеров рынка

После возвращения в государственную собственность Укрнафта за два последних года получила около $1 млрд прибыли. Эти средства направляются в государственный бюджет в виде налогов, а также используются для поддержки Сил обороны Украины.

Коммерческий директор ПАО Укрнафта Сергей Федоренко поделился с ведущим Вадимом Карпьяком результатами работы сети Укрнафта в 2024 году в эфире телемарафона Єдині новини.

Водители возвращаются на заправки Укрнафты

По словам Сергея Федоренко, клиенты вернулись из-за главного — качественного топлива, которое поступает из десятков стран мира: Индии, Финляндии, Кувейта, США, Израиля, Турции и других.

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— То есть танкерные поставки из многих стран, потом вагонами, потом автомобилями идут на нашу крупнейшую сеть в стране, где мы отвечаем за качество, — добавил он.

Кроме того, Укрнафта продолжает развивать программу лояльности, которая уже насчитывает более 1,2 млн пользователей.

В приложении компании водители могут получать скидки на топливо и бонусы от партнеров. Также есть возможность передавать электронные талоны на топливо кому угодно.

— Вы можете сейчас в приложении, сразу покупая на кошелек топливо, быстро переслать по номеру телефона электронный талон своему другу, побратиму, жене, парню, кому хотите, — объяснил Сергей Федоренко, добавив, что так на заправке Укрнафты человек может получить сразу 20-30 литров топлива.

Компания также активно работает с бизнес-клиентами, в частности агрокомпаниями и промышленными группами, которые используют карточки постоянного пользователя для своих водителей и покупают талоны.

Укрнафта импортирует топливо из разных стран

Коммерческий директор ПАО Укрнафта Сергей Федоренко отметил, что компания уже имеет налаженные контракты, позволяющие закупать качественное топливо по самой выгодной цене, работать только с проверенными поставщиками и полностью контролировать логистику — от прибытия танкера до поставки на АЗС, где Укрнафта гарантирует качество для своих клиентов.

Из-за полномасштабной войны крупные сети, в частности Укрнафта, были вынуждены искать источники качественного топлива по всему миру. Поэтому сегодня на украинские заправки поступает бензин марки А-95 и А-98 из Польши, Греции, Германии и других стран.

Хотя логистика имеет свое влияние на цены, поставщики активно конкурируют за украинский рынок.

— Это лакомый кусок, поэтому иногда немецкий бензин выгоднее купить, чем на несколько сотен километров ближе бензин с польского завода. С дизелем так же, — отметил Сергей Федоренко.

Модернизация АЗС Укрнафты

Современные АЗС — это уже не только заправка, но и место для отдыха: можно перекусить, воспользоваться интернетом, поработать или просто согреться и побыть среди людей.

Коммерческий директор ПАО Укрнафта Сергей Федоренко рассказал, что компания активно работает над модернизацией своих заправок. Если раньше большинство АЗС имели устаревший вид, то сейчас они превращаются в современные сервисные комплексы.

Укрнафта вошла в тройку лидеров топливного рынка

В 2024 году ПАО Укрнафта вошла в тройку крупнейших сетей АЗС по объему продаж топлива, поднявшись с шестого места в 2023 году.

Как отметил Федоренко, Укрнафта входит в тройку лидеров и в дальнейшем будет бороться за то, чтобы стать лучшим выбором для клиентов.

Кроме того, компания является лидером по поставкам топлива через систему Prozorro для государственных структур: ГСЧС, скорой, полиции, больниц и школ.

Миллиардные прибыли и помощь армии

За последние два года компания заработала более 40 млрд грн, из которых Укрнафта заплатила дивиденды. Кроме того, более 2,5 млрд грн было проинвестировано в Силы обороны Украины.

Эти средства пошли на закупку дронов и оружия, помощь в фортификации и реабилитацию раненых.

— У нас есть корпоративное управление, у нас есть наблюдательный совет с независимыми членами, с представителями государства, где мы говорим: Мы будем платить налоги и платим, мы будем платить дивиденды, но прямо сейчас, прямо здесь нам нужно помочь Силам обороны. И благодаря нашему наблюдательному совету и правительству, которые услышали это, нам дали на это разрешение, и мы инвестируем в Силы обороны прямо сейчас, не дожидаясь, пока дивиденды пройдут через госбюджет, — рассказал Федоренко.

Укрнафта готовится к электромобильному будущему

Коммерческий директор ПАО Укрнафта Сергей Федоренко отметил, что, учитывая стремительный рост количества электромобилей, компания готовится к тому, что в Украине будет большое количество таких авто.

Сейчас компания имеет масштабный проект по увеличению электрозарядных станций в пределах своей сети, чтобы соответствовать современным тенденциям и потребностям рынка.

— В частности, у нас есть большой проект на 170 солнечных электростанций. И, в принципе, у нас есть свои проекты по газопоршневой генерации. То есть, действительно, мы хотим быть максимально зелеными, даже учитывая, что у нас есть и нефтяной бизнес. Мы немного добываем природного газа. И нефть можно потом также включать в этот цикл, для того чтобы производить самим энергию. И потом уже можно заряжать электромобили той энергией, которую добыла, выработала Укрнафта, — добавил он.

Укрнафта как будущий дорожный хаб

Федоренко предположил, что через 10 лет Укрнафта может стать современной сетью многофункциональных хабов с футуристическим видом.

По его словам, это могут быть места, где человек сможет провести время, пообщаться, поработать, отдохнуть на несколько часов, поесть вкусный обед и затем продолжить свое путешествие.

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