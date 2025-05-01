Тарифи на воду, світло та газ з 1 травня: що зміниться

Сплата комунальних послуг є обов’язком кожної української родини, особливо під час війни, коли ворог бомбардує інфраструктуру, яка потім потребує коштів на ремонт та заміну апаратури.

Якими будуть тарифи на комунальні послуги, зокрема ціни на газ, тепло та електроенергію, протягом травня 2025 року – читайте на Фактах ICTV.

Якими будуть ціни на газ з 1 травня 2025 року

Протягом травня комунальні тарифи на газ залишаться без змін. Як і минулого місяця, енергетичною компанією Нафтогаз, яка займається поставками газу для 98% побутових споживачів, було визначено тарифи на блакитне паливо на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціна залишиться незмінною ще рік – до 30 квітня 2026 року.

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Водночас для клієнтів інших газопостачальних компаній ціни на блакитне паливо у травні будуть від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр, як і в попередні місяці.

Відповідно, тарифи у травні на газ для українців залишаться без змін.

Тарифи на електроенергію з 1 травня 2025 року

Кабінетом міністрів також був зафіксований тариф на електроенергію до кінця жовтня 2025 року.

Тож жодних переглядів комунальних тарифів на світло не передбачається, і вартість залишиться на поточному рівні – 4,32 грн за кіловат-годину.

Також залишається чинним нічний тариф, в рамках якого власники двозонних лічильників можуть отримати знижку. Для них з 23:00 до 07:00 ціна на електрику становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Для власників будинків та квартир з електроопаленням також продовжиться дія пільгового тарифу:

за споживання до 2 000 кВт∙год протягом місяця – 2,64 грн/кВт∙год за всю спожиту електроенергію;

за всю спожиту електроенергію; понад 2 000 кВт∙год – 4,32 грн/кВт∙год лише за ті обсяги, які перевищують встановлений ліміт.

В уряді кажуть, що українці, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги, можуть отримати програму житлових субсидій.

Тарифи на водопостачання з 1 травня

Вартість водопостачання та водовідведення у травні 2025 року будуть залежати від регіонів України, оскільки в різних областях та містах ціни на цей вид комунальних послуг різні.

Водночас підвищення тарифів на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наразі не планується.

Відповідно, протягом травня 2025 року ціни на усі комунальні тарифи залишаться без змін, а через завершення опалювального сезону та зменшення використання газу для опалення будинків платіжка за газ ще й зменшиться за підсумками місяця.

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