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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ скинула КАБ на будівлю ДСНС у Куп’янську: що з рятувальниками

Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Фото: ДСНС України
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську
Авіаудар по будівлі ДСНС у Куп'янську

Армія РФ завдала авіаудару по будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Куп’янську Харківської області.

Удар КАБом по будівлі ДСНС у Куп’янську: що відомо

За даними ДСНС України, російські окупанти завдали прямого удару керованою авіабомбою по будівлі державної пожежно-рятувальної частини в Куп’янську.

На момент удару особовий склад саме виїхав на виклик.

Зараз дивляться

На території підрозділу перебував лише один рятувальник. На щастя, працівник ДСНС не постраждав.

– Попри все, ми вистоїмо, як той прапор, що продовжує майоріти над зруйнованою будівлею пожежно-рятувальної частини, нагадуючи всьому світу про стійкість і мужність українських рятувальників навіть під ворожим вогнем, – зазначили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
Бомба, Війна в Україні, ДСНС, Куп'янськ, обстріл, Російська агресія, Харківська область
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