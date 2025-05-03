Атака на Харків 2 травня: постраждалих уже 51, двоє серед них – діти

Кількість постраждалих унаслідок атаки на Харків 2 травня зросла до 51.

Нічна атака на Харків 2 травня: що відомо

Масштабна атака на Харків тривала орієнтовно з 21:30 до 22:15 2 травня.

У цей час російські військові застосували ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

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Таке озброєння, наголошують в обласній прокуратурі, створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування й численні жертви серед цивільного населення.

– Використання ударних безпілотників із термобаричними бойовими частинами є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права, – наголосили обласні прокурори.

Дані про кількість застосованих ворогом безпілотників поки різниться.

За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог застосував 17 БпЛА типу Герань-2. В обласній прокуратурі нарахували щонайменше 15 дронів такого типу.

Під обстрілами були чотири райони міста – Основ’янський, Слобідський, Салтівський та Київський.

Там спалахнуло 10 пожеж.

Обстрілом пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо.

Травми різного ступеня важкості та гостру реакцію на стрес діагностували в 51 людини.

Серед постраждалих є двоє дівчат віком 11 та 16 років.

У лікарнях Харкова залишаються шестеро постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура, ДСНС України

Фото: Харківська обласна прокуратура

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