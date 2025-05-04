Інтегрується до сучасних та радянських літаків: що відомо про ракету AIM-9 Sidewinder

4 травня 2025 року у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявили про збиття двох російських багатоцільових винищувачів Су-30 ракетами класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з морських безпілотників Магура-7 (Magura V7).

Ці ракети уперше були передані ЗСУ у червні 2023 року.

У жовтні того ж року глава Міноборони США Ллойд Остін оголосив, що ці авіаційні ракети будуть використовуватись Україною, як засоби протиповітряної оборони, що багатьох поставило в глухий кут.

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Що відомо про ракети AIM-9, які їх особливості, технічні характеристики та як вони допоможуть захистити небо – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ракети AIM-9: що відомо

AIM-9 Sidewinder – ракета класу повітря-повітря малої дальності. Ракета має цікаву та довгу історію створення. Розробка стартувала наприкінці 1940-х років, у 1956 році ракета потрапила на озброєння ВМС США, у 1964 – на озброєння Повітряних сил країни.

Сьогодні AIM-9 перебуває на озброєнні в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та інших країнах світу. В різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн.

AIM-9 розроблена компанією Raytheon. Після прийняття на озброєння в 1956 році, ракету багато разів вдосконалювали, крім того, вона досі перебуває у серійному виробництві.

Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.

Починаючи з 1955 року, випущено понад 200 тис. ракет AIM-9. Крім того, цими ракетами було збито сотні літаків. Існує понад 10 версій AIM-9.

Носіями AIM-9 Sidewinder можуть бути більшість сучасних винищувачів, серед яких F-16, F-15, а також винищувачі п’ятого покоління F-22 Raptor і F-35 Lightning II.

– Зброя налаштована для легкої установки на широкий спектр сучасних літаків, включаючи F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor та усі варіанти F-35 Joint Strike Fighter, – повідомляють в компанії Raytheon.

Ракета AIM-9 має багато модифікацій, зокрема:

Варіант AIM-9 A/B – тут використовується вибухонебезпечна боєголовка вагою 4,5 кг. Ці ракети можна використовувати для знищення неманеврених цілей на дальності від 900 м до 4,8 км.

AIM-9С – напівактивна радіолокаційна самонавідна версія ракети.

AIM-9D – тут було збільшено швидкість та дальність до 18 км.

AIM-9Е – перша версія, розроблена спеціально ВПС США. Це вдосконалений варіант AIM-9D з новим термоелектричним (Peltier) охолодженням і збільшеною швидкістю відстеження.

AIM-9F – європейська розробка AIM-9D, з яких 15 тис. були спроєктовані Bodensee Gerätetechnik (BGT) у Німеччині.

Іншим варіантом для військово-морського флоту була ракета AIM-9G, покращений варіант AIM-9D.

Для підвищення надійності AIM-9G ВМС розробили AIM-9H. Основною відмінністю від версії G була твердотільна електроніка в системі наведення та керування.

За даними Defence Express, версія AIM-9X Block II може знищувати цілі на відстані до 40 км – такого показника буде недостатньо, щоб вважати її ракетою, яка буде активно збивати російські літаки, але водночас ракета стане чудовим засобом проти російських ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

Особливості AIM-9 та думка експерта

За словами військового експерта Олександра Коваленка, ракети AIM-9 були створені ще у 1950-х роках. Тоді їх почали розробляти для розміщення на авіації того часу.

– Це була перша американська керована ракета саме класу повітря-повітря, яка мала інфрачервону головку наведення. За той час, доки AIM-9 перебувають на озброєнні, зʼявилася велика кількість їх модифікацій, які відповідають потребам сучасності, – каже експерт.

Найсучасніша модифікація – ракета AIM-9Х. Вони мають найкращі характеристики щодо протидії тепловим пасткам, які намагаються збити ракети з курсу польоту. Також версія Х має можливість обходити радіоелектронні перешкоди, які створює ворог.

Загалом ракети AIM-9 можуть знищувати обʼєкти в середній зоні. Це до 30-35 км. Проте це залежить саме від модифікації ракети.

На запитання, чи зможуть ЗСУ використовувати AIM-9 разом з радянськими літаками, Коваленко відповів, що це цілком можливо.

– На мій погляд, інтеграція ракет в радянські літаки, наприклад, МіГ-29 чи Су-27 цілком реальна. Тобто для ефективного застосування AIM-9 не обовʼязково мати надсучасні літаки, – додає експерт.

Також Коваленко розповів про завдання та призначення AIM-9. За словами експерта, ці аспекти залежать від конкретної модифікації ракети.

– Наприклад, є модифікації повітря-повітря, є повітря-поверхня. Ба більше, є також варіант поверхня-повітря, протирадіолокаційних та протитанкових ракет, – підсумовує експерт.

Авіаційна ракета як ППО?

Разом із передачею ракет у жовтні 2023 року в Пентагоні заявили, що ракети AIM-9 передаються не тільки для роботи повітря-повітря, але й для ППО.

Олександр Коваленко каже, що насправді нічого дивного в тому немає і це звичайна практика, коли авіаційні ракети застосовуються в засобах ППО.

– У випадку з AIM-9 йдеться конкретно про MIM -72A/M48 Chaparral. Цю систему було прийнято на озброєння 1969 року, але до 1997 її повністю вивели зі складу Армії США. Зі свого боку, у США на озброєнні було 600 пускових установок, з боєкомплектом понад 5,3 тис. ракет… І навіть попри свою архаїчність, як засіб перехоплення цілей на відстанях до 5 км, вони цілком ефективні, – каже він.

Коваленко додає, що в нинішніх умовах ці ракети можуть бути засобом перехоплення дронів-камікадзе Shahed-131/136 і крилатих ракет, дозвукового типу, Х-101/555 і крилатих ракет Калібр.

Технічні характеристики

Маса — 85,3 кг.

Довжина — 3,02 м.

Діаметр — 127 мм.

Маса бойової частини — від 4,5 кг до 11 кг.

Радіус дії до 35 км.

Максимальна швидкість — понад 2,5 Маха.

Носії ракети: F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, E/A-18G Growler, F-22 Raptor та усі варіанти F-35 Joint Strike Fighter.

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