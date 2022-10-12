Жовтень, 12 в 17:49

Ще влітку США передали Україні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

Що таке протирадіолокаційна ракета та які її особливості – дізнавалися Факти ICTV.

Протирадіолокаційна ракета (ПКР): що це

Це різновид керованої ракетної зброї, як правило типу повітря — поверхня. Ракети такого типу призначені для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об’єктів. Вони запускаються з винищувачів.

Зараз дивляться

Зрідка протирадіолокаційну ракету можна використовувати як поверхня — поверхня, тобто її пуск може здійснюватися з переносних пристроїв, самохідних або установок.

Радіолокаційні ракети використовують проти радарів (РЛС) у складі зенітних ракетних комплексів, батарей зенітної артилерії, артилерійських РЛС, а також вони можуть наводитися на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв’язку.

Спроби створити таку ракету почалися ще у 1935 році, коли фахівці Великої Британії запропонували перший проєкт зброї для ураження радіолокаційних станцій противника. Тоді проєкт не був реалізований.

Згодом інтерес до такої зброї почав зростати, оскільки радари активно розвивалися.

Вперше протирадіолокаційні ракети були застосовані під час війни у В’єтнамі в 1965-1975 роках. Американська ракета AGM-45 Шрайк, яку несли багатоцільові винищувачі F-4C Фантом-II, пройшла перше бойове хрещення у 1960-х роках.

Ракета була завчасно запрограмована на тип випромінювання однієї РЛС.

Особливість протирадіолокаційних ракет у тому, що вони мають пасивний сенсор, який сприймає випромінювання ворожих радарів та наводить ракету саме на сигнал РЛС, без якої будь-який зенітний ракетний комплекс – безпорадний.

Протирадіолокаційні ракети використовують для знищення ППО противника.

Наразі функціонують такі протирадарні ракети:

AGM-88 HARM.

PL-12.

Х-25.

Х-31.

Х-58.

ARMAT.

ALARM.

Martel.

Які протирадіолокаційні ракети використовує Україна

Наразі на озброєнні української армії перебуває протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM.

Це високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння в США у 1983 році. Максимальна дальність пуску – 150 км, мінімальна – 25 км.

Ці ракети мають пасивну голівку радіолокації самонаведення і наводяться на радіолокаційні станції противника. Вони призначені для американських літаків та деяких європейських, проте Україна пристосувала ці ракети до винищувача МіГ-29.

Особливість HARM у тому, що навіть коли ворог вимикає РЛС, ракета все одно летить у місце, де востаннє фіксувалась ціль.

Більше того, у сучасній версії ракети пасивний сенсор може перемкнутися на активний і самостійно знайти ціль, яка намагається залишити позицію.

Вагомою перевагою HARM є дальність пуску ракети, вона може знищити ціль на відстані до 150 км.

Характеристики протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM:

Вага – 355 кг.

355 кг. Довжина – 4,1 м.

4,1 м. Розмах крил – 1,1 м.

1,1 м. Бойова частина – 66 кг.

66 кг. Дальність максимальна – 150 км.

Вартість – понад $0,9 млн за AGM-88E.

Фото: Wikipediа