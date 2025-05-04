Збиття двох російських Су-30 із дронів Magura: Буданов повідомив деталі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) збило два російські багатоцільові винищувачі Су-30 ракетами класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущеними з морських безпілотників Магура-7 (Magura V7).

Про це в ексклюзивному інтерв’ю виданню The War Zone повідомив керівник ГУР Кирило Буданов.

Ураження Су-30 з дронів Магура-7

Це перший випадок в історії, коли з безпілотника вдалося збити літак, і перший випадок застосування американських ракет AIM-9 з безпілотника.

Зараз дивляться

– Це історичний момент, – сказав нам генерал-лейтенант Кирило Буданов.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано перший збитий російський винищувач Су-30 над Чорним морем. Кирило Буданов сказав, що відео або фотографій збиття другого літака немає.

За словами Буданова, ГУР використало три морські дрони Magura-7 в атаці, два з яких вели вогонь по російських літаках. Він пояснив, що Магура-7 є варіантом безпілотника Магура-5 для протиповітряної оборони.

Очільник ГУР повідомив, що екіпаж першого Су-30 вижив і його у Чорному морі підібрало цивільне судно. За попередніми даними, екіпаж другого літака загинув, сказав Кирило Буданов.

Це не вперше, коли Україна заявляє, що збила літак ракетою, випущеною з безпілотника. У грудні Україна заявила, що використала ракету Р-73, випущену з надводного дрона, щоби збити російський вертоліт Мі-8 над Чорним морем.

За словами Кирила Буданова, ГУР почало встановлювати американські ракети AIM-9 на безпілотні катери в січні 2025 року. Раніше на українських безпілотниках використовувалися лише ракети класу повітря-повітря радянської розробки, які встановлювалися як ЗРК.

– Ми використовуємо кілька моделей [ракет] на наших Магурах-7, але найкращі результати дає AIM-9, – зазначив очільник Головного управління розвідки.

Характеристики ракети AIM-9M

За даними видання The War Zone, ракета ближнього радіуса дії AIM-9M оснащена інфрачервоною системою самонаведення, має покращений захист від інфрачервоних засобів протидії, покращену здатність розпізнавання фону і ракетний двигун зі зниженим рівнем викидів диму.

Уперше ВПС США отримали моделі AIM-9M у 1983 році.

Водночас AIM-9M не має можливості високоточного прицілювання (HOBS), коли її шукач може бути відведений далеко від центральної осі для наведення на ціль і ураження цілі під екстремальними кутами. Це ускладнює наведення ракети на літак при встановленні на безпілотний катер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.