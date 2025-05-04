На Тернопільщині завершують ексгумацію жертв Волинської трагедії: який наступний крок

На Тернопільщині на території колишнього села Пужники завершується польовий етап українсько-польської експедиції, під час якої проводять ексгумацію останків загиблих у 1945 році.

Про це розповів заступник глави МКСК з питань європейської інтеграції Андрій Наджос в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ексгумація останків на Тернопільщині

Ексгумаційні роботи на території зниклого села Пужники стартували 24 квітня за участю групи українських та польських дослідників. Нині виявлено останки понад 30 людей.

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Орієнтовно за два тижні всі роботи на місці будуть завершені. Наступним кроком буде відбір генетичного матеріалу науковцями для порівняльного аналізу ДНК.

— Станом на сьогодні, віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Остаточне число можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень, — сказав Наджос.

За його словами, Україна та Польща домовилися, що перепоховання останків відбудеться на кладовищі на території Пужників.

Крім того, ведуться переговори щодо створення єдиного звіту. Наджос також додав, що доброзичливе ставлення з боку України мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що українська влада надала дозвіл на викопування останків на Тернопільщині у селі Пужники і що ексгумація розпочнеться у квітні.

Фото: Jakub Rybski

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