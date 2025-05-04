На Тернопольщине завершают эксгумацию жертв Волынской трагедии: какой следующий шаг

На Тернопольщине на территории бывшего села Пужники завершается полевой этап украинско-польской экспедиции, во время которой проводят эксгумацию останков погибших в 1945 году.

Об этом рассказал заместитель главы МКСК по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в эфире телемарафона Єдині новини.

Эксгумация останков на Тернопольщине

Эксгумационные работы на территории пропавшего села Пужники стартовали 24 апреля с участием группы украинских и польских исследователей. Сейчас обнаружены останки более 30 человек.

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Ориентировочно через две недели все работы на месте будут завершены. Следующим шагом будет отбор генетического материала учеными для сравнительного анализа ДНК.

— По состоянию на сегодня, найдены останки более 30 человек. Эксгумировано более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков. Окончательное число можно будет установить только после изъятия всех останков и проведения антропологических исследований, — сказал Наджос.

По его словам, Украина и Польша договорились, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории Пужников.

Кроме того, ведутся переговоры по созданию единого отчета. Наджос также добавил, что доброжелательное отношение со стороны Украины мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши.

Напомним, в январе стало известно, что украинская власть предоставила разрешение на выкапывание останков на Тернопольщине в селе Пужники и эксгумация начнется в апреле.

Фото: Jakub Rybski

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