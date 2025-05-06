Африканська чума свиней в Україні: з початку року зафіксовано вже 37 спалахів

Від початку 2025 року в Україні зафіксовано 37 спалахів африканської чуми свиней (АЧС). Через поширення небезпечної хвороби карантин запроваджували у 12 областях. Про це під час наради щодо профілактики інфекції повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

– 14 випадків зафіксовано у свійських свиней, зокрема на двох фермах, ще 23 – серед диких кабанів, а географія поширення охоплює 12 областей, – зазначив міністр.

Серйозний виклик

За словами очільника Мінагрополітики, це серйозний виклик для тваринницького сектору, враховуючи загальну чисельність поголів’я свиней – понад 4,6 млн голів. З яких 2,97 млн утримуються в підприємствах, а ще 1,63 млн – у господарствах населення.

– Наша мета сьогодні – сформувати системний, науково обґрунтований і міжнародно визнаний підхід до стримування АЧС, – сказав Віталій Коваль.

Профілактика та моніторинг

Під час наради учасники обговорили стан профілактичних заходів, шляхи вдосконалення моніторингу та реагування, а також можливість запровадження зонування територій з урахуванням ветеринарно-санітарного статусу як інструмент більш точного управління ризиками.

Зараз дивляться

Крім того, порушили питання страхування тварин, зокрема свиней, як елемента підтримки агробізнесу в разі спалахів хвороби. Міністр також зауважив, що в січні-квітні 2025 року в Європі зафіксовано 5 775 спалахів АЧС.

Коваль підкреслив, що особливо обговорили й тему вакцинації від АЧС, адже важливо вивчати всі можливості для забезпечення безпечного розвитку галузі.

Джерело : Мінагрополітики

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.