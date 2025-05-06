С начала 2025 года в Украине зафиксировано 37 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Из-за распространения опасной болезни карантин вводили в 12 областях. Об этом во время совещания по профилактике инфекции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

— 14 случаев зафиксировано у домашних свиней, в том числе на двух фермах, еще 23 – среди диких кабанов, а география распространения охватывает 12 областей, — отметил министр.

Серьезный вызов

По словам главы Минагрополитики, это серьезный вызов для животноводческого сектора, учитывая общую численность поголовья свиней – более 4,6 млн голов, из которых 2,97 млн содержатся в предприятиях, а еще 1,63 млн – в хозяйствах населения.

— Наша цель сегодня – сформировать системный, научно обоснованный и международно признанный подход к сдерживанию АЧС, – сказал Виталий Коваль.

Профилактика и мониторинг

В ходе совещания участники обсудили состояние профилактических мероприятий, пути усовершенствования мониторинга и реагирования, а также возможность внедрения зонирования территорий с учетом ветеринарно-санитарного статуса как инструмента более точного управления рисками.

Кроме того, подняли вопросы страхования животных, в частности свиней, как элемента поддержки агробизнеса в случае вспышек болезни. Министр также отметил, что в январе-апреле 2025 года в Европе зафиксировано 5 775 вспышек АЧС .

Коваль подчеркнул, что обсудили и тему вакцинации от АЧС, ведь важно изучать все возможности для безопасного развития отрасли.

Источник : Минагрополитики

