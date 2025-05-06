Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України: документ підпишуть 9 травня

Очільники МЗС десятків країн, лідери України та Ради Європи у п’ятницю, 9 травня, у Львові підпишуть документи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода, посилаючись на проєкти документів, які опинилися у розпорядженні журналістів.

Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

— Основна група відзначає завершення підготовчої експертної роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який зможе здійснювати правосуддя, притягнувши до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей основний міжнародний злочин, скоєний проти України, – йдеться в заключній спільній заяві глав МЗС.

Крім того там додали, що підписаний документ у Львові відзначатиме, що “з метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу Основна група закликає інші держави та міжнародні організації приєднатися до її зусиль та активно підтримувати його діяльність”.

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Нагадаємо, у лютому 2025 року правові експерти Єврокомісії, Європейської служби зовнішніх справ, Ради Європи, України та 37 держав розробили правові підвалини для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Раніше у січні стало відомо, що Європейський Союз підтримує створення Спецтрибуналу для Росії.

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