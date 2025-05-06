Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ против Украины: документ подпишут 9 мая

Главы МИД десятков стран, лидеры Украины и Совета Европы в пятницу, 9 мая, во Львове подпишут документы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает издание Радио Свобода, ссылаясь на проекты документов, которые оказались в распоряжении журналистов.

Создание спецтрибунала по агрессии РФ

— Основная группа отмечает завершение подготовительной экспертной работы над проектами правовых документов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который сможет осуществлять правосудие, привлекая к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это основное международное преступление, совершенное против Украины, — говорится в заключительном совместном заявлении глав МИД.

Кроме того, там добавили, что подписанный документ во Львове будет отмечать, что «с целью расширения международной поддержки Специального трибунала Основная группа призывает другие государства и международные организации присоединиться к ее усилиям и активно поддерживать его деятельность».

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Напомним, в феврале 2025 года правовые эксперты Еврокомиссии, Европейской службы внешних дел, Совета Европы, Украины и 37 государств разработали правовые основы для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Ранее в январе стало известно, что Европейский Союз поддерживает создание Спецтрибунала для России.

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