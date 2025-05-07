Посвідчення донора крові: як отримати, права та пільги

Держава підтримує та активно сприяє розвитку добровільного безоплатного донорства крові та її компонентів. Попри те, що донори здійснюють донації не заради винагород, суспільне визнання їхньої благородної справи має велике значення.

В Україні особам, які систематично здають кров або її компоненти, може бути присвоєно статус Почесного донора України, а також почесне звання Заслуженого донора України. Відповідні положення закріплені у Законі України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати посвідчення донора крові та що дає цей документ.

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Підстави для отримання посвідчення донора

Відповідно до закону України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові № 931-IX, статус Почесного донора України присвоюється за таких умов:

безоплатно здали кров у загальному обсязі, що відповідає 40 максимально допустимим дозам;

або здали плазму крові — в обсязі, еквівалентному 60 максимально допустимим дозам (методом аферезу);

чи здали клітини крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — в обсязі 40 доз методом аферезу, незалежно від строків здійснення цих донацій.

Таким донорам видається посвідчення та вручається нагрудний знак Почесний донор України відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Зразки посвідчення і нагрудного знака також затверджуються Урядом.

Посвідчення донора: як отримати

Посвідчення засвідчує набуття особою статусу Почесного донора України та надає право на пільги, визначені Законом України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Ініціатива щодо оформлення посвідчення та вручення нагрудного знака надходить від суб’єктів системи крові до відповідних закладів охорони здоров’я, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та м. Києва.

У поданні зазначаються ПІБ претендента та загальна кількість донацій крові або її компонентів, відповідно до частини другої статті 21 Закону України Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

До клопотання обов’язково додаються:

копії сторінок посвідчення донора крові та її компонентів;

копія документа, що посвідчує особу.

Всі копії мають бути завірені згідно з чинним законодавством.

Рішення щодо оформлення посвідчення та вручення нагрудного знака Почесний донор України ухвалюється:

керівниками закладів охорони здоров’я або державних установ, що підпорядковані міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади;

керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та м. Києва.

Таке рішення ухвалюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного подання.

Посвідчення та нагрудний знак Почесний донор України вручаються особисто донору або його уповноваженій особі (на підставі довіреності) керівниками вищезазначених установ. Видача документів здійснюється безоплатно.

Що дає посвідчення донора

В Україні донори крові та її компонентів мають право на низку пільг і соціальних гарантій, передбачених Законом України № 931-IX. Ці пільги спрямовані на підтримку та заохочення добровільного безоплатного донорства.

Пільги, що надаються донорам крові:

У день безоплатної донації крові або її компонентів донор звільняється від роботи зі збереженням середнього заробітку. За бажанням цей день може бути приєднаний до щорічної відпустки. Якщо донор працював у день донації, йому надається інший день відпочинку з оплатою.

Донору надається безоплатне харчування або грошова компенсація за нього в день донації.

Донорам, які протягом року безоплатно здали кров або її компоненти у кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є донорами, в день донації та медичного обстеження звільняються від несення служби.

Особи, які навчаються у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти й протягом року безоплатно здали кров у кількості, що дорівнює двом максимально допустимим разовим дозам, або плазму – у чотирьох дозах, отриманих методом аферезу, чи здали тромбоцити під час двох аферезних донацій, мають право на грошову допомогу в розмірі 25% від встановленої у закладі освіти стипендії.

Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів, які здійснили такі донації, надається право на грошову надбавку в розмірі 25% від призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після здачі крові та/або її компонентів у визначених обсягах.

Ця фінансова підтримка виплачується за місцем навчання або проходження служби за рахунок коштів відповідних місцевих програм розвитку донорства крові та її компонентів.

Особи зі статусом Почесного донора України, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Для отримання цієї надбавки необхідно звернутися до ПФУ з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус Почесного донора України.

Згідно з № 2620-IX, допомога по тимчасовій непрацездатності для донорів, які мають право на пільгу відповідно до статті 20 Закону України від 30.09.2020 № 931-ІХ Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від тривалості страхового стажу.

Джерело : Урядовий портал

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