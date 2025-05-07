Удостоверение донора крови: как получить, права и льготы
Государство поддерживает и активно способствует развитию добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Несмотря на то, что доноры осуществляют донации не ради вознаграждений, общественное признание их благородного дела имеет большое значение.
В Украине лицам, которые систематически сдают кровь или ее компоненты, может быть присвоен статус Почетного донора Украины, а также почетное звание Заслуженного донора Украины. Соответствующие положения закреплены в Законе Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
Факты ICTV узнавали, как получить удостоверение донора крови и что дает этот документ.
Основания для получения удостоверения донора
Согласно закону Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови № 931-IX, статус Почетного донора Украины присваивается при следующих условиях:
- безвозмездно сдали кровь в общем объеме, соответствующем 40 максимально допустимым дозам,
- или сдали плазму крови — в объеме, эквивалентном 60 максимально допустимым дозам (методом афереза),
- сдали клетки крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) — в объеме 40 доз методом афереза, независимо от сроков осуществления этих донаций.
Таким донорам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак Почетный донор Украины в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Образцы удостоверения и нагрудного знака также утверждаются Правительством.
Удостоверение донора: как получить
Удостоверение удостоверяет приобретение лицом статуса Почетного донора Украины и дает право на льготы, определенные Законом Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
Инициатива по оформлению удостоверения и вручения нагрудного знака поступает от субъектов системы крови в соответствующие учреждения здравоохранения, подчиненных министерствам, другим центральным органам исполнительной власти или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и г. Киева.
В представлении указываются ФИО претендента и общее количество донаций крови или ее компонентов, в соответствии с частью второй статьи 21 Закона Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.
К ходатайству обязательно прилагаются:
- копии страниц удостоверения донора крови и ее компонентов;
- копия документа, удостоверяющего личность.
Все копии должны быть заверены в соответствии с действующим законодательством.
Решение по оформлению удостоверения и вручения нагрудного знака Почетный донор Украины принимается:
- руководителями учреждений здравоохранения или государственных учреждений, подчиненных министерствам и другим центральным органам исполнительной власти;
- руководителями структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и г. Киева.
Такое решение принимается в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения соответствующего представления.
Удостоверение и нагрудный знак Почетный донор Украины вручаются лично донору или его уполномоченному лицу (на основании доверенности) руководителями вышеупомянутых учреждений. Выдача документов осуществляется бесплатно.
Что дает удостоверение донора
В Украине доноры крови и ее компонентов имеют право на ряд льгот и социальных гарантий, предусмотренных Законом Украины № 931-IX. Эти льготы направлены на поддержку и поощрение добровольного безвозмездного донорства.
Льготы, предоставляемые донорам крови:
- В день бесплатной донации крови или ее компонентов донор освобождается от работы с сохранением среднего заработка. По желанию этот день может быть присоединен к ежегодному отпуску. Если донор работал в день донации, ему предоставляется другой день отдыха с оплатой.
- Донору предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация за него в день донации.
- Донорам, которые в течение года бесплатно сдали кровь или ее компоненты в количестве, равном двум разовым максимально допустимым дозам, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.
- Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений, которые являются донорами, в день донации и медицинского обследования освобождаются от несения службы.
- Лица, которые учатся в заведениях высшего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования и в течение года бесплатно сдали кровь в количестве, равном двум максимально допустимым разовым дозам, или плазму — в четырех дозах, полученных методом афереза, или сдали тромбоциты во время двух аферезных донаций, имеют право на денежную помощь в размере 25% от установленной в учебном заведении стипендии.
- Военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений, которые осуществили такие донации, предоставляется право на денежную надбавку в размере 25% от назначенного им денежного обеспечения в течение шести месяцев после сдачи крови и/или ее компонентов в определенных объемах.
- Эта финансовая поддержка выплачивается по месту учебы или прохождения службы за счет средств соответствующих местных программ развития донорства крови и ее компонентов.
- Лица со статусом Почетного донора Украины, имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Для получения этой надбавки необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими статус Почетного донора Украины.
- Согласно № 2620-IX, пособие по временной нетрудоспособности для доноров, имеющих право на льготу в соответствии со статьей 20 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-ІХ О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, выплачивается в размере 100% средней заработной платы, независимо от продолжительности страхового стажа.