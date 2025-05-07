Удостоверение донора крови: как получить, права и льготы

Государство поддерживает и активно способствует развитию добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Несмотря на то, что доноры осуществляют донации не ради вознаграждений, общественное признание их благородного дела имеет большое значение.

В Украине лицам, которые систематически сдают кровь или ее компоненты, может быть присвоен статус Почетного донора Украины, а также почетное звание Заслуженного донора Украины. Соответствующие положения закреплены в Законе Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Факты ICTV узнавали, как получить удостоверение донора крови и что дает этот документ.

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Основания для получения удостоверения донора

Согласно закону Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови № 931-IX, статус Почетного донора Украины присваивается при следующих условиях:

безвозмездно сдали кровь в общем объеме, соответствующем 40 максимально допустимым дозам,

или сдали плазму крови — в объеме, эквивалентном 60 максимально допустимым дозам (методом афереза),

сдали клетки крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) — в объеме 40 доз методом афереза, независимо от сроков осуществления этих донаций.

Таким донорам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак Почетный донор Украины в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Образцы удостоверения и нагрудного знака также утверждаются Правительством.

Удостоверение донора: как получить

Удостоверение удостоверяет приобретение лицом статуса Почетного донора Украины и дает право на льготы, определенные Законом Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Инициатива по оформлению удостоверения и вручения нагрудного знака поступает от субъектов системы крови в соответствующие учреждения здравоохранения, подчиненных министерствам, другим центральным органам исполнительной власти или структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и г. Киева.

В представлении указываются ФИО претендента и общее количество донаций крови или ее компонентов, в соответствии с частью второй статьи 21 Закона Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

К ходатайству обязательно прилагаются:

копии страниц удостоверения донора крови и ее компонентов;

копия документа, удостоверяющего личность.

Все копии должны быть заверены в соответствии с действующим законодательством.

Решение по оформлению удостоверения и вручения нагрудного знака Почетный донор Украины принимается:

руководителями учреждений здравоохранения или государственных учреждений, подчиненных министерствам и другим центральным органам исполнительной власти;

руководителями структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и г. Киева.

Такое решение принимается в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения соответствующего представления.

Удостоверение и нагрудный знак Почетный донор Украины вручаются лично донору или его уполномоченному лицу (на основании доверенности) руководителями вышеупомянутых учреждений. Выдача документов осуществляется бесплатно.

Что дает удостоверение донора

В Украине доноры крови и ее компонентов имеют право на ряд льгот и социальных гарантий, предусмотренных Законом Украины № 931-IX. Эти льготы направлены на поддержку и поощрение добровольного безвозмездного донорства.

Льготы, предоставляемые донорам крови:

В день бесплатной донации крови или ее компонентов донор освобождается от работы с сохранением среднего заработка. По желанию этот день может быть присоединен к ежегодному отпуску. Если донор работал в день донации, ему предоставляется другой день отдыха с оплатой.

Донору предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация за него в день донации.

Донорам, которые в течение года бесплатно сдали кровь или ее компоненты в количестве, равном двум разовым максимально допустимым дозам, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы.

Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений, которые являются донорами, в день донации и медицинского обследования освобождаются от несения службы.

Лица, которые учатся в заведениях высшего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования и в течение года бесплатно сдали кровь в количестве, равном двум максимально допустимым разовым дозам, или плазму — в четырех дозах, полученных методом афереза, или сдали тромбоциты во время двух аферезных донаций, имеют право на денежную помощь в размере 25% от установленной в учебном заведении стипендии.

Военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений, которые осуществили такие донации, предоставляется право на денежную надбавку в размере 25% от назначенного им денежного обеспечения в течение шести месяцев после сдачи крови и/или ее компонентов в определенных объемах.

Эта финансовая поддержка выплачивается по месту учебы или прохождения службы за счет средств соответствующих местных программ развития донорства крови и ее компонентов.

Лица со статусом Почетного донора Украины, имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Для получения этой надбавки необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими статус Почетного донора Украины.

Согласно № 2620-IX, пособие по временной нетрудоспособности для доноров, имеющих право на льготу в соответствии со статьей 20 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-ІХ О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови, выплачивается в размере 100% средней заработной платы, независимо от продолжительности страхового стажа.

Источник : Правительственный портал

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