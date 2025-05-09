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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ намагається витиснути ЗСУ з центру Часового Яру – ОТУ Луганськ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Днями російські військові почали активніше тиснути на позиції Сил оборони в Часовому Яру Донецької області, що на Краматорському напрямку.

Про це ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець.

Ситуація в Часовому Яру: що відомо

Наразі, каже Дмитро Запорожець, росіяни продовжують штурмові дії з північної частини Часового Яру, із напрямку Калинівки.

Зараз дивляться

Так окупанти прагнуть витіснити українські сили з центральної частини міста.

Штурми росіяни підкріплюють застосуванням дронів, зокрема Молния-1. Саме цей тип БпЛА, говорить Дмитро Запорожець, загарбники найчастіше застосовують на Часовоярівському напрямку.

– Попри це, сьогодні в нас є можливість активно знищувати ворога під час його переміщень. Тим паче що спроби штурмових дій змістилися на ранкові години, – наголошує речник.

Часів Яр на карті

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби на Краматорському напрямку було зафіксовано шість бойових зіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Часів Яр на карті DeepState

Карта: DeepState

Карта бойових дій у Донецькій області на 8 травня 2025

Карта: ISW

Ситуація в Торецьку та довкола міста: що відомо

У Торецьку, продовжує речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ, окупанти контролюють територію від центру і вглиб міста.

Територія від центру міста (від стадіону Авангард) перебуває під підвищеним вогневим впливом українських військових.

Є в Торецьку й позиції Сил оборони, які українські захисники титанічними зусиллями утримують, щоб завадити просуванню ворога до Костянтинівки.

З березня окупанти намагаються прорватися до Леонідівки Торецької громади, яку обороняє 12 бригада НГУ Азов.

Ворогу вдається просуватися завдяки знищенню позицій Сил оборони.

Для цього росіяни активно застосовують FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.

Тиск окупантів від Сухої Балки на ситуацію в Торецьку та на напрямку загалом впливу не має, констатує Дмитро Запорожець.

Торецьк на карті

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

Торецьк на карті

Карта: DeepState

Карта бойових дій у Торецьку на 8 травня 2025

Карта: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Донецька область, телемарафон, Торецьк, Часів Яр
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