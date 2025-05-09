РФ за першу добу “перемир’я” здійснила майже 4 тис. обстрілів – Генштаб

Армія РФ здійснила майже 4 тис. обстрілів у першу добу свого ж так званого перемир’я до Дня перемоги.

Про це 9 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Генштаб – про обстріли РФ у першу добу “перемир’я”

У першу добу “перемир’я” до Дня перемоги російські війська атакували позиції українських підрозділів та населених пунктів України однією ракетою та 32 керованими авіабомбами.

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Ідеться про один ракетний та 18 авіаційних ударів.

Зокрема, ворожа авіація гатила по районах Брусків, Бояро-Лежачів, Ворожби, Яструбиного, Білопілля, Нової Слободи Сумської області.

Крім цього, окупанти здійснили майже 4 тис. обстрілів (67 із них були з реактивних систем залпового вогню).

Також армія РФ залучила для ударів 2 659 дронів-камікадзе.

На фронті впродовж 8 травня відбулося 193 бойових зіткнення, зокрема:

71 ворожий штурм – на Покровському напрямку;

28 атак – на Новопавлівському напрямку;

27 атак – на Лиманському напрямку;

19 атак – на Курському напрямку;

дев’ять атак – на Торецькому напрямку;

шість атак – на Краматорському напрямку;

по п’ять штурмів – на Сіверському та Придніпровському напрямках;

по чотири ворожі атаки – на Харківському та Куп’янському напрямках;

три штурми – на Оріхівському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 171-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони РФ

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