Допомога від США та розвіддані продовжують надходити – Зеленський
Допомога Україні від США продовжує надходити, а обмін розвідданими не зупинений.
Про це на на спільній з лідерами країн Коалиції охочих пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський.
Голова держави подякував за це президенту США Дональду Трампу та висловив сподівання, що буде посилення санкцій проти Росії.
– Я дякую президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде, за те, що він не зупинив обмін розвідданими. Це для нас важливо під час роботи захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції – я дуже розраховую на їх посилення, – сказав він.
Угода між США та Україною про надра
Крім того, Зеленський назвав підписану угоду між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови хорошою.
– Ми підписали зі Сполученими Штатами Америки хорошу угоду, ми розраховуємо, що американський бізнес прийде в Україну і буде підтримувати українську економіку і це буде взаємовигідна угода, працююча угода, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 8 травня президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Під час цього голови держав обговорили припинення вогню та угоду щодо надр.