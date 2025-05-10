Допомога від США та розвіддані продовжують надходити – Зеленський

Допомога Україні від США продовжує надходити, а обмін розвідданими не зупинений.

Про це на на спільній з лідерами країн Коалиції охочих пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський.

Голова держави подякував за це президенту США Дональду Трампу та висловив сподівання, що буде посилення санкцій проти Росії.

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– Я дякую президенту Трампу за те, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде, за те, що він не зупинив обмін розвідданими. Це для нас важливо під час роботи захисту неба. І те, що він не зупинив діючі на сьогодні санкції – я дуже розраховую на їх посилення, – сказав він.

Угода між США та Україною про надра

Крім того, Зеленський назвав підписану угоду між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови хорошою.

– Ми підписали зі Сполученими Штатами Америки хорошу угоду, ми розраховуємо, що американський бізнес прийде в Україну і буде підтримувати українську економіку і це буде взаємовигідна угода, працююча угода, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 8 травня президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Під час цього голови держав обговорили припинення вогню та угоду щодо надр.

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