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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Несподіваний удар у тилу ворога: бійці ССО знищили групу штурмовиків РФ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили штурмову групу російських військових у тилу ворога, вступивши у бій з окупантами.

ССО знищили штурмову групу у тилу окупантів

Під час виконання завдання зі спеціальної розвідки за лінією бойового зіткнення група ССО провела блискавичну операцію, знищивши вісім російських штурмовиків.

Українські воїни помітили пересування групи противника, командир групи оцінив тактичну обстановку і наказав здійснити маневр.

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– Після зайняття вигіднішого положення воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена, – мовиться у повідомленні.

Після обшуку тіл російських штурмовиків українські спецпризначенці без втрат продовжили виконання бойового завдання на напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ССО

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