Неожиданный удар в тылу врага: бойцы ССО уничтожили группу штурмовиков РФ

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу российских военных в тылу врага, вступив в бой с оккупантами.

ССО уничтожили штурмовую группу в тылу оккупантов

Во время выполнения задания по специальной разведке за линией боевого соприкосновения группа ССО провела молниеносную операцию, уничтожив восемь российских штурмовиков.

Украинские воины заметили передвижение группы противника, командир группы оценил тактическую обстановку и приказал осуществить маневр.

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— После занятия выгодного положения воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена, — говорится в сообщении.

После обыска тел российских штурмовиков украинские спецназовцы без потерь продолжили выполнение боевой задачи на направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ССО

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