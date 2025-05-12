ПП Дорогуськ – Ягодин заблоковано: польські перевізники розпочали новий страйк

У понеділок, 12 травня, польські перевізники розпочали нову акцію протесту на кордоні з Україною. Через це тимчасово обмежено рух вантажного транспорту через пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Поляки почали страйк на ПП Дорогуськ-Ягодин

Страйк на Дорогуськ – Ягодин розпочався о 16:00 за київським часом. У зв’язку з тим, що польські перевізники влаштували акцію протесту, вантажівки тепер пропускають тільки по одній на годину в кожен бік – як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд з неї.

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Страйк поляків не завадить спокійно проїжджати автобусам, вантажівкам із гуманітарною допомогою та цистернам із пальним, вони можуть перетинати пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин без затримок.

– Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через Ягодин-Дорогуськ призупинено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію, – йдеться в повідомленні ДПСУ.

За інформацією Державної митної служби України, страйкарі висувають дві основні вимоги:

звернути увагу на проблеми у сфері вантажних перевезень у Польщі;

повернути систему дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень для українських перевізників на в’їзд до цієї країни.

Джерело: Державна прикордонна служба, Державна митна служба України

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