Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Рух вантажівок через Ягодин — Дорогуськ можуть обмежити на кілька місяців: причина

Через протест поляків може ускладнитися рух через ПП Ягодин-Дорогуськ

Польські перевізники планують провести акцію протесту, яка може розпочатися вже сьогодні, 12 травня, на пункті пропуску Дорогуськ, що навпроти українського ПП Ягодин.

Про це повідомила Держприкордонслужба, посилаючись на інформацію, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща.

Польські перевізники готуються до протестів на кордоні з Україною

У разі початку протесту рух вантажних автомобілів через Ягодин — Дорогуськ буде значно сповільнений, оскільки пропускатимуть лише одну фуру на годину на в’їзд і одну – на виїзд.

Зараз дивляться

Водночас автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою проїжджатимуть без затримок.

За попередньою інформацією, протест може тривати протягом чотирьох місяців.

У Держприкордонслужбі закликали водіїв вантажних автомобілів враховувати інформацію про можливий початок акції протесту під час планування перетину кордону через пункт пропуску Ягодин — Дорогуськ.

Прикордонники обіцяють інформувати про зміни на цьому напрямку.

Читайте також
У пункті пропуску Шегині можливі черги на виїзд: у ДПСУ назвали причину
ситуація на кордоні з Польщею

Джерело: Державна прикордонна служба

Фото: Держприкордонслужба

акція протесту, держкордон, Держприкордонслужба, Польща, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь