Рух вантажівок через Ягодин — Дорогуськ можуть обмежити на кілька місяців: причина

Польські перевізники планують провести акцію протесту, яка може розпочатися вже сьогодні, 12 травня, на пункті пропуску Дорогуськ, що навпроти українського ПП Ягодин.

Про це повідомила Держприкордонслужба, посилаючись на інформацію, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща.

Польські перевізники готуються до протестів на кордоні з Україною

У разі початку протесту рух вантажних автомобілів через Ягодин — Дорогуськ буде значно сповільнений, оскільки пропускатимуть лише одну фуру на годину на в’їзд і одну – на виїзд.

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Водночас автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою проїжджатимуть без затримок.

За попередньою інформацією, протест може тривати протягом чотирьох місяців.

У Держприкордонслужбі закликали водіїв вантажних автомобілів враховувати інформацію про можливий початок акції протесту під час планування перетину кордону через пункт пропуску Ягодин — Дорогуськ.

Прикордонники обіцяють інформувати про зміни на цьому напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Фото: Держприкордонслужба

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