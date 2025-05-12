Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Вікторія Васьковська, редактор сайта

ПП Дорогуск — Ягодин заблокирован: польские перевозчики начали новую забастовку

Кордон України з Польщею
Фото: УНИАН

В понедельник, 12 мая, польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого временно ограничено движение грузового транспорта через пункт пропуска Дорогуск — Ягодин.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Поляки начали забастовку на ПП Дорогуск-Ягодин

Забастовка на Дорогуск — Ягодин началась в 16:00 по киевскому времени. В связи с тем, что польские перевозчики устроили акцию протеста грузовики теперь пропускают только по одному в час в каждую сторону — как на въезд в Польшу, так и на выезд из нее.

Сейчас смотрят

Забастовка поляков не помешает спокойно проезжать автобусам, грузовикам с гуманитарной помощью и цистернам с топливом, они могут пересекать пункт пропуска Дорогуск — Ягодин без задержек.

— По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через Ягодин-Дорогуск приостановлено. Просим водителей учесть эту информацию, — говорится в сообщении ГПСУ.

По информации Государственной таможенной службы Украины, бастующие выдвигают два основных требования:

  • обратить внимание на проблемы в сфере грузовых перевозок в Польше;
  • вернуть систему разрешений на осуществление международных транспортных перевозок для украинских перевозчиков на въезд в эту страну.
Читайте также
В пункте пропуска Шегини возможны очереди на выезд: в ГПСУ назвали причину
ситуація на кордоні з Польщею

Источник: Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба Украины

акція протесту, держкордон, польський кордон, Польша, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь