ПП Дорогуск — Ягодин заблокирован: польские перевозчики начали новую забастовку

В понедельник, 12 мая, польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого временно ограничено движение грузового транспорта через пункт пропуска Дорогуск — Ягодин.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Поляки начали забастовку на ПП Дорогуск-Ягодин

Забастовка на Дорогуск — Ягодин началась в 16:00 по киевскому времени. В связи с тем, что польские перевозчики устроили акцию протеста грузовики теперь пропускают только по одному в час в каждую сторону — как на въезд в Польшу, так и на выезд из нее.

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Забастовка поляков не помешает спокойно проезжать автобусам, грузовикам с гуманитарной помощью и цистернам с топливом, они могут пересекать пункт пропуска Дорогуск — Ягодин без задержек.

— По состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через Ягодин-Дорогуск приостановлено. Просим водителей учесть эту информацию, — говорится в сообщении ГПСУ.

По информации Государственной таможенной службы Украины, бастующие выдвигают два основных требования:

обратить внимание на проблемы в сфере грузовых перевозок в Польше;

вернуть систему разрешений на осуществление международных транспортных перевозок для украинских перевозчиков на въезд в эту страну.

Источник: Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба Украины

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