Келлог озвучив умову, за якої Трамп прибуде 15 травня у Стамбул
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.
За яких умов Трамп приїде у Стамбул
Спецпредставник Трампа висловив сподівання, що Путін погодиться приїхати до Стамбула у складі делегації РФ.
На думку Келлога, прямі переговори між Росією та Україною можуть стати “чудовою зустріччю”.
Він додав, що Вашингтон прагне домогтися повноцінного припинення вогню в Україні, а вже після переходити до “територіальних питань”.
За словами Келлога, якщо прогресу з боку Росії в переговорах не буде, то США розглянуть питання запровадження “найжорсткіших санкцій”.
Раніше агентство Reuters повідомило, що Трамп не поїде до Стамбула 15 травня, а відправить своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.
Також у CNN писали, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи приїде туди Путін.