Келлог озвучив умову, за якої Трамп прибуде 15 травня у Стамбул

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

За яких умов Трамп приїде у Стамбул

Спецпредставник Трампа висловив сподівання, що Путін погодиться приїхати до Стамбула у складі делегації РФ.

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На думку Келлога, прямі переговори між Росією та Україною можуть стати “чудовою зустріччю”.

Він додав, що Вашингтон прагне домогтися повноцінного припинення вогню в Україні, а вже після переходити до “територіальних питань”.

За словами Келлога, якщо прогресу з боку Росії в переговорах не буде, то США розглянуть питання запровадження “найжорсткіших санкцій”.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Трамп не поїде до Стамбула 15 травня, а відправить своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.

Також у CNN писали, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі залежить від того, чи приїде туди Путін.

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