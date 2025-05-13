Президент України Володимир Зеленський очікує, що можлива зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним принесе результат – насамперед йдеться про припинення вогню.

Про це він сказав під час пресконференції, пише РБК-Україна.

Очікування Зеленського від можливої зустрічі з Путіним

– Результат номер один – це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні і, згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити жодна людина з боку Росії, окрім Путіна, – зазначив президент.

За словами Зеленського, оскільки США підтримали ініціативу щодо діалогу між лідерами України та РФ, Україна також погодилась на неї, адже відкрита до будь-яких шляхів, які можуть наблизити завершення війни.

Зараз дивляться

Якщо російський диктатор підтримає припинення вогню, це, вважає глава держави, стане кроком до обговорення інших елементів закінчення війни. Тоді вже зможуть розпочати зустрічі й чиновники від двох країн.

– Якщо він боїться просто зі мною так зустрітися… Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше за будь-які емоції, – додав Зеленський.

За його словами, результатом є завершення війни, а припинення вогню – перший крок до цього.

– Давайте це зробимо. Я буду в Туреччині. Буде президент Ердоган (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган – Ред.). Усі готові до зустрічі з російським лідером. Тим більше що це була його ініціатива, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 10 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі спільно з Україною і США закликали Росію повністю і безумовно припинити вогонь з 12 травня на 30 днів.

Однак у нічному зверненні 11 травня Путін не відповів на цей заклик. Натомість він запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

У відповідь Зеленський зазначив, що очікує на реальне припинення вогню вже з 12 травня, а також на особисту зустріч із Путіним 15 травня в Туреччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.