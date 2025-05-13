Зеленський про очікування від зустрічі з Путіним: Результат номер один – це припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський очікує, що можлива зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним принесе результат – насамперед йдеться про припинення вогню.
Про це він сказав під час пресконференції, пише РБК-Україна.
Очікування Зеленського від можливої зустрічі з Путіним
– Результат номер один – це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні і, згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити жодна людина з боку Росії, окрім Путіна, – зазначив президент.
За словами Зеленського, оскільки США підтримали ініціативу щодо діалогу між лідерами України та РФ, Україна також погодилась на неї, адже відкрита до будь-яких шляхів, які можуть наблизити завершення війни.
Якщо російський диктатор підтримає припинення вогню, це, вважає глава держави, стане кроком до обговорення інших елементів закінчення війни. Тоді вже зможуть розпочати зустрічі й чиновники від двох країн.
– Якщо він боїться просто зі мною так зустрітися… Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше за будь-які емоції, – додав Зеленський.
За його словами, результатом є завершення війни, а припинення вогню – перший крок до цього.
– Давайте це зробимо. Я буду в Туреччині. Буде президент Ердоган (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган – Ред.). Усі готові до зустрічі з російським лідером. Тим більше що це була його ініціатива, – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 10 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі спільно з Україною і США закликали Росію повністю і безумовно припинити вогонь з 12 травня на 30 днів.
Однак у нічному зверненні 11 травня Путін не відповів на цей заклик. Натомість він запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов у Стамбулі 15 травня.
У відповідь Зеленський зазначив, що очікує на реальне припинення вогню вже з 12 травня, а також на особисту зустріч із Путіним 15 травня в Туреччині.