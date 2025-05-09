Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану

Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні.

Що означає знятий з військового обліку під час воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Категорії непридатності

Наказом Міністерства оборони України Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України № 262 від 27.04.2024 року встановлено дві категорії – придатний та непридатний.

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Відтепер з’являється уточнення щодо придатності чоловіків. Так, з помірними порушеннями функцій внаслідок тієї чи іншої хвороби військовозобов’язаних визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВЗВО, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Тимчасово непридатні також є. Це особи, визнані такими і зобов’язані повторно пройти через 6 або 12 місяців військово-лікарську комісію, яка якраз і має право виписати висновок про непридатність до військової служби.

– Є наказ № 490, яким було внесено зміни до проходження ВЛК. Тепер ВЛК визначає придатність або непридатність не лише до служби, а й до конкретної військово-облікової спеціальності. Тобто частина обмежено придатних, які будуть повторно проходити ВЛК, будуть визнаватися придатними для обмеженого кола військо-облікових спеціальностей. Тобто їх не будуть визнавати придатними до посади кулеметника або стрільця у штурмовому батальйоні, їх будуть визнавати придатними до посади водія або кухаря, – зазначив юрист LCF Law Group, член Асоціації правників України Володимир Романчук.

Варто зазначити, що до 5 червня 2025 року всі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК, після чого їх визнають придатними до служби або ж непридатними. Це обовʼязкова процедура для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Зміни про військовий облік у законі про мобілізацію

У законі № 10449 про мобілізацію є нововведення, що стосується військового обліку. Воно стосується військовозобов’язаних та резервістів з-поміж осіб, які проводять розвідувальну та контррозвідувальну діяльність у ЗСУ, СБУ й інших структурних підрозділах МВС, Нацгвардії.

– Їх знімають з військового обліку у ТЦК та СП з одночасним направленням на взяття на військовий облік до відповідного розвідувального органу. Оскільки це представники розвідки, їхні особові справи повинні зберігатися більш відповідально, ніж всіх інших громадян, які служать у ЗСУ. Щоб інформація, яка стосується розвідників та контррозвідників, не потрапляла до загалу, їхні особові справи беруться на облік безпосередньо у Міноборони, не у ТЦК та СП, – додає експерт.

Тобто якщо ви розвідник ГУР, ваша особова справа буде у Головному управлінні розвідки, а не в Оболонському ТЦК та СП.

Що означає виключений з військового обліку

Перелік людей, які не підлягають призову, визначений у статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Загалом знятий з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Проте якщо непридатність до служби встановлена призовнику до початку повномасштабної війни, його повторно можуть викликати на медкомісію та перевірити стан здоров’я.

Згідно з Законом Про військовий обов’язок та військову службу (частина 6 стаття 37) основними підставами для виключення з військового обліку є:

померлі або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

особи, які припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії;

особи, що досягли граничного віку – 60 років.

Якщо людина підпадає під одну з цих категорій, вона може подати заяву про виключення з військового обліку.

Чи підлягає мобілізації виключений з військового обліку

Широкий список хвороб, з якими не беруть до армії у мирний час, значно звужується під час воєнного стану. Категорії непридатності до військової служби визначаються на підставі медичних оглядів.

Якщо особа визнається непридатною до військової служби, то вона отримує відповідну медичну довідку та витяг з наказу про звільнення з лав ЗСУ. В цьому випадку вона не підлягає мобілізації.

Для того, щоб отримати виключення з військового обліку, необхідно подати заяву до Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та вказати підставу виключення з військового обліку. Також обов’язково треба надати документи, які підтверджуюють непридатність до військової служби.

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