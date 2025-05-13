Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Марина Терюханова, редакторка стрічки

Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість послуги та перелік необхідних документів

реєстрація тварин у цнап,
Фото: Pexels

У Києві з 12 травня в Центрах надання адміністративних послуг запровадили новий сервіс з реєстрації домашніх тварин. Після проходження процедури кожна тварина отримає унікальний реєстраційний номер. Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Факти ICTV дізнавалися, як проводиться реєстрація тварин у ЦНАП та що для цього треба. 

Навіщо проводити реєстрацію домашніх тварин 

У комунальному підприємстві Київська міська лікарня ветеринарної медицини зазначають, що на сьогодні обов’язкова реєстрація стосується лише собак. Для котів вона залишається добровільною.  

Зараз дивляться

В установі пояснюють це питанням безпеки: у разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси на її швидке повернення додому. 

Ми зателефонували до Комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини для того, щоб дізнатися про терміни, у які необхідно здійснити реєстрацію тварини. Фахівчиня закладу зазначила, що наразі в них немає точних термінів, у які потрібно провести реєстрацію. Як зазначили у Київській лікарні ветеринарної медицини, поспішати та одразу бігти до ЦНАП не потрібно, але в найближчий час все ж варто це зробити, адже реєстрація собаки є обов’язковою. 

Також наголошується, що точна інформація про кількість домашніх тварин у місті дозволить краще планувати розвиток інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм. 

Реєстрація собак Київ: куди звертатися та які документи потрібні 

Для реєстрації собаки необхідно: 

  • Подати заповнену форму №1, яку надають безпосередньо у ЦНАПі. 
  • Надати квитанцію про оплату.  
  • Фото тварини в паперовому вигляді. 
  • За наявності подається копія ветеринарного паспорту на тварину (сторінки де зазначено власника, опис та ідентифікація тварини, а також відмітка про останнє щеплення проти сказу). 

Після цього видадуть реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на тварину. Термін надання послуги – 15 днів. 

Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість 

Наразі послуга коштує 210 грн. 

Раніше в Україні був запущений Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він працює на платформі Дія, охоплює дані про котів, собак і тхорів, і спрямований на контроль за здоров’ям тварин та підвищення рівня відповідального ставлення до них. Реєстр також сприяє гармонізації українського законодавства з європейськими нормами. 

Читайте також
Як перевозити тварин через кордон: правила та список документів
Як перевозити тварин через кордон – правила

Джерело: ЦНАП

КМДА, Собака
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь