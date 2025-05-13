Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість послуги та перелік необхідних документів
У Києві з 12 травня в Центрах надання адміністративних послуг запровадили новий сервіс з реєстрації домашніх тварин. Після проходження процедури кожна тварина отримає унікальний реєстраційний номер. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Факти ICTV дізнавалися, як проводиться реєстрація тварин у ЦНАП та що для цього треба.
Навіщо проводити реєстрацію домашніх тварин
У комунальному підприємстві Київська міська лікарня ветеринарної медицини зазначають, що на сьогодні обов’язкова реєстрація стосується лише собак. Для котів вона залишається добровільною.
В установі пояснюють це питанням безпеки: у разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси на її швидке повернення додому.
Ми зателефонували до Комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини для того, щоб дізнатися про терміни, у які необхідно здійснити реєстрацію тварини. Фахівчиня закладу зазначила, що наразі в них немає точних термінів, у які потрібно провести реєстрацію. Як зазначили у Київській лікарні ветеринарної медицини, поспішати та одразу бігти до ЦНАП не потрібно, але в найближчий час все ж варто це зробити, адже реєстрація собаки є обов’язковою.
Також наголошується, що точна інформація про кількість домашніх тварин у місті дозволить краще планувати розвиток інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.
Реєстрація собак Київ: куди звертатися та які документи потрібні
Для реєстрації собаки необхідно:
- Подати заповнену форму №1, яку надають безпосередньо у ЦНАПі.
- Надати квитанцію про оплату.
- Фото тварини в паперовому вигляді.
- За наявності подається копія ветеринарного паспорту на тварину (сторінки де зазначено власника, опис та ідентифікація тварини, а також відмітка про останнє щеплення проти сказу).
Після цього видадуть реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на тварину. Термін надання послуги – 15 днів.
Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість
Наразі послуга коштує 210 грн.
Раніше в Україні був запущений Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він працює на платформі Дія, охоплює дані про котів, собак і тхорів, і спрямований на контроль за здоров’ям тварин та підвищення рівня відповідального ставлення до них. Реєстр також сприяє гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.
Джерело: ЦНАП