Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість послуги та перелік необхідних документів

У Києві з 12 травня в Центрах надання адміністративних послуг запровадили новий сервіс з реєстрації домашніх тварин. Після проходження процедури кожна тварина отримає унікальний реєстраційний номер. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Факти ICTV дізнавалися, як проводиться реєстрація тварин у ЦНАП та що для цього треба.

Навіщо проводити реєстрацію домашніх тварин

У комунальному підприємстві Київська міська лікарня ветеринарної медицини зазначають, що на сьогодні обов’язкова реєстрація стосується лише собак. Для котів вона залишається добровільною.

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В установі пояснюють це питанням безпеки: у разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси на її швидке повернення додому.

Ми зателефонували до Комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини для того, щоб дізнатися про терміни, у які необхідно здійснити реєстрацію тварини. Фахівчиня закладу зазначила, що наразі в них немає точних термінів, у які потрібно провести реєстрацію. Як зазначили у Київській лікарні ветеринарної медицини, поспішати та одразу бігти до ЦНАП не потрібно, але в найближчий час все ж варто це зробити, адже реєстрація собаки є обов’язковою.

Також наголошується, що точна інформація про кількість домашніх тварин у місті дозволить краще планувати розвиток інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Реєстрація собак Київ: куди звертатися та які документи потрібні

Для реєстрації собаки необхідно:

Подати заповнену форму №1, яку надають безпосередньо у ЦНАПі.

Надати квитанцію про оплату.

Фото тварини в паперовому вигляді.

За наявності подається копія ветеринарного паспорту на тварину (сторінки де зазначено власника, опис та ідентифікація тварини, а також відмітка про останнє щеплення проти сказу).

Після цього видадуть реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на тварину. Термін надання послуги – 15 днів.

Реєстрація тварин у ЦНАП: вартість

Наразі послуга коштує 210 грн.

Раніше в Україні був запущений Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він працює на платформі Дія, охоплює дані про котів, собак і тхорів, і спрямований на контроль за здоров’ям тварин та підвищення рівня відповідального ставлення до них. Реєстр також сприяє гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.

Джерело: ЦНАП

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