Обов’язковим документом вважається паспорт на тварину. Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, потрібно провести клінічний огляд тварини, а також зробити відповідні діагностичні, профілактичні та лікувальні обробки, включаючи дослідження і щеплення.

Для того, щоб відправитися за кордон з вихованцем, потрібно підготуватися заздалегідь.

Покроковий список дій і необхідні документи для подорожі з тваринами

Європейський Союз переглянув правила, які регулюють некомерційне перевезення домашніх тварин із третіх країн, серед яких і Україна. Оновлені норми почали діяти з 22 квітня 2026 року. Водночас у Держпродспоживслужбі наголошують, що основні умови для ввезення домашніх улюбленців до держав ЄС залишилися такими самими.

Зараз дивляться

Попри оновлення європейських правил, власники домашніх тварин мають і надалі виконувати обов’язкові ветеринарні вимоги.

Які документи потрібні для поїздки з твариною:

мікрочип міжнародного стандарту;

чинне щеплення проти сказу;

дослідження на титри антитіл до вірусу сказу;

міжнародний ветеринарний сертифікат.

Для українців аналіз на титри антитіл проти сказу залишається обов’язковою умовою для в’їзду до країн Євросоюзу.

Що змінилося у правилах перевезення тварин у 2026 році

Нові регламенти ЄС переважно уточнюють процедуру оформлення документів та супроводу домашніх улюбленців.

Відтепер у міжнародному ветеринарному сертифікаті обов’язково потрібно вказувати саме власника тварини, навіть якщо фактично її перевозить інша людина.

Крім того, Євросоюз конкретизував вимоги щодо перевезення тварин уповноваженими особами. Якщо домашнього улюбленця супроводжує не власник, така поїздка допускається лише за умови, що вона відбудеться не раніше ніж за п’ять днів до або не пізніше ніж через п’ять днів після подорожі господаря.

Для собак, котів, тхорів і домашніх птахів також необхідно оформити письмову декларацію, у якій зазначається особа, що супроводжує тварину. За відсутності такого документа перевезення можуть класифікувати як комерційне, а отже до нього застосовуватимуться інші правила.

Окремі зміни стосуються результатів лабораторного дослідження на титри антитіл до сказу.

Якщо раніше у правилах використовувалося формулювання “три місяці”, то тепер чітко встановлено, що аналіз має бути дійсним щонайменше за 90 календарних днів до дати оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката. Таке уточнення має усунути можливі розбіжності, пов’язані з різною тривалістю календарних місяців.

Нові вимоги для власників домашніх птахів у 2026 році

Для громадян, які подорожують із домашніми птахами, запровадили додаткові правила.

Зокрема, під час оформлення документів потрібно подати декларацію із зазначенням місця, де утримуватимуться птахи після прибуття до країни призначення, а також інформацію про умови їх ізоляції.

Одночасно Європейський Союз затвердив оновлені форми ветеринарних сертифікатів і супровідних декларацій, які використовуватимуться під час перевезення тварин.

Для собак, котів і тхорів передбачено перехідний період до 31 березня 2027 року. Скористатися ним можна за умови, що ветеринарний сертифікат був оформлений до 1 жовтня 2026 року.

Щодо домашніх птахів, то сертифікати старого зразка залишатимуться чинними лише в тому разі, якщо їх видали до 1 жовтня 2026 року.

Перевезення тварин в літаку

Якщо ви вирішили відправитися в подорож на літаку, необхідно заздалегідь дізнатися правила перевезення тієї авіакомпанії, яку ви обрали, оскільки не всі авіакомпанії можуть надавати послуги з перевезення тварин, а в деяких, просто розрізняються загальні правила.

У будь-якому випадку, тварини подорожують в багажному відсіку, а їх квиток оплачується певною кількістю багажу з націнкою. Виняток становлять лише собаки-поводирі, які можуть супроводжувати свого господаря в салоні й летіти безплатно.

Також в салоні можуть подорожувати дрібні тварини, вагою до 8 кг.

На сайті української авіакомпанії МАУ значиться, що вони здійснюють перевезення тільки собак і кішок, в салоні можуть летіти тварини до 8 кг, а в багажному відділенні – до 75 кг разом з контейнером.

Тварина, яка летить в салоні, має бути чистою, здоровою і перебувати в спеціальному контейнері, захищеному від проникнення рідин і запахів (допускається перевезення в м’яких кошиках, дорожніх сумках, призначених для перевезення дрібних тварин в салоні літака). Максимальні розміри контейнера: 115 см за сумою 3-х вимірів (55 х 40 х 20 см).

Контейнер повинен бути вільним і не тісним для вашого вихованця, а перевозити більше одного контейнера заборонено, як і випускати тварину гуляти по салону. Зате в контейнері можна перевезти відразу двох тварин, якщо вони мирно співіснують один з одним і не перевищують встановлені обмеження по вазі.

Практично аналогічні вимоги діють і на перевезення тварин в багажному відсіку.

Перевезення тварин в поїзді

З липня 2024 року Укрзалізниця ініціювала зміни в правилах перевезення тварин. Про це зазначили у Telegram Укрзалізниці.

Для великих собак від 45 см ми дозволимо проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду, – зазначили в Укрзалізниці.

Для подорожей на поїзді за кордон також необхідно буде придбати спеціальний контейнер і отримати свідоцтво №1 (його потрібно пред’явити на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Вартість буде залежати від відстані поїздки і ваги тварини).

Виїжджаючи за кордон поїздом, тварину можна взяти з собою тільки в купейний вагон.

Для перевезення тварин в поїздах міжнародного сполучення потрібно оформити багажну квитанцію на провезення додаткової ручної поклажі з написом Багаж на руках пасажира. Перевезення оплачується для кожної особини або ж кожного місця багажу. Варто відзначити, що якщо вага тварини не перевищує 20 кг, перевезення оплачується як за 20 кг багажу, а якщо вага перевищує 20 кг, то оплачується фактична вага.

Правила повернення в Україну з домашніми тваринами

Після початку повномасштабного вторгнення багато українців евакуювалися за кордон разом із домашніми улюбленцями. Якщо ви плануєте повернення додому, ознайомтеся з актуальними правилами перетину кордону з тваринами.

Необхідні документи:

Ветеринарний паспорт європейського зразка або сертифікат про здоров’я тварини.

Довідка про вакцинацію від сказу, яка є чинною на момент перетину кордону.

Документ про чіпування тварини (чіп має відповідати міжнародним стандартам).

Тест на антитіла до сказу має бути проведений у період від 3 до 12 місяців до дати перетину кордону.

Для собак та котів можуть бути потрібні додаткові щеплення залежно від вимог країни в’їзду чи транзиту.

Зверніться до ветеринарної клініки в країні перебування. У більшості ветеринарних закладів ЄС можна провести:

чіпування,

вакцинацію,

оформлення ветеринарних документів.

Правила транспортування:

Контейнери за стандартами IATA – обов’язкові для міжнародних перевезень.

Сумка-переноска підійде для коротких поїздок у громадському транспорті.

В автомобілі використовуйте контейнер, автогамак або встановіть спеціальну сітку між водієм і твариною для безпеки.

У літаку дозволяється транспортувати тварин вагою до 8 кг (разом із контейнером) у салоні.

Завчасно ознайомтеся з вимогами конкретної авіакомпанії чи транспортного оператора, щоб уникнути труднощів під час подорожі.

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