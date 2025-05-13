Регистрация животных в ЦПАУ: стоимость услуги и перечень необходимых документов

В Киеве с 12 мая в Центрах предоставления административных услуг ввели новый сервис по регистрации домашних животных. После прохождения процедуры каждое животное получит уникальный регистрационный номер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Факты ICTV узнавали, как проводится регистрация животных в ЦПАУ и что для этого нужно.

Зачем проводить регистрацию домашних животных

В коммунальном предприятии Киевская городская больница ветеринарной медицины отмечают, что на сегодня обязательная регистрация касается только собак. Для кошек она остается добровольной.

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В учреждении объясняют это вопросом безопасности: в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы на его быстрое возвращение домой.

Мы позвонили в Коммунальное предприятие Киевская городская больница ветеринарной медицины, чтобы узнать о сроках, в которые необходимо осуществить регистрацию животного. Специалист заведения отметила, что пока у них нет точных сроков, в которые нужно провести регистрацию. Как отметили в Киевской больнице ветеринарной медицины, спешить и сразу бежать в ЦНАП не нужно, но в ближайшее время все же стоит это сделать, поскольку регистрация собаки является обязательной.

Также отмечается, что точная информация о количестве домашних животных в городе позволит лучше планировать развитие инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Регистрация собак Киев: куда обращаться и какие документы нужны

Для регистрации собаки необходимо:

Подать заполненную форму №1, которую предоставляют непосредственно в ЦПАУ.

Предоставить квитанцию об оплате.

Фото животного в бумажном виде.

При наличии подается копия ветеринарного паспорта на животное (страницы где указано владельца, описание и идентификация животного, а также отметка о последней прививке против бешенства).

После этого выдадут регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на животное. Срок предоставления услуги — 15 дней.

Регистрация животных в ЦПАУ: стоимость

Сейчас услуга стоит 210 грн.

Ранее в Украине был запущен Единый государственный реестр домашних животных. Он работает на платформе Дія, охватывает данные о котах, собаках и хорьках, и направлен на контроль за здоровьем животных и повышение уровня ответственного отношения к ним. Реестр также способствует гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами.

Джерело: ЦНАП

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