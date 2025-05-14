Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу проти Росії

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу для України за злочини агресії, скоєні під час війни, яку проти України веде Росія.

Спецтрибунал за злочини РФ

Відповідне рішення було ухвалено у середу у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету, повідомляє пресслужба Ради Європи.

– Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим міністри доручили Генеральному секретареві Ради Європи Олену Берсе (Alain Berset) очолити процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладання угоди з Україною.

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– Міністри вітали поточні зусилля щодо досягнення угоди про створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, і підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією.

Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через План дій, 2023-2026, який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Європейського Союзу, – наголошується у пресрелізі.

Нагадаємо, 9 травня, близько 40 країн світу офіційно підтримали створення спеціального міжнародного суду для розгляду справ щодо злочину агресії Росії проти України.

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