Чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років: відповідь адвоката

У ЗМІ з’являлися повідомлення про нібито припинення мобілізації чоловіків від 50 років. Але, як пояснили у Волинському ТЦК, заборони на мобілізацію чоловіків 50-60 років немає – їх призивають на загальних підставах із урахуванням стану здоров’я.

Факти ICTV дізнавалися в адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років.

Чи можлива мобілізація чоловіків 50-60 років у 2025 році

Є директива командувача Сухопутних військ ЗСУ, відповідно до якої їх призначають до частин забезпечення з урахуванням фізичного та психоемоційного стану. Водночас деякі з цих підрозділів можуть виконувати завдання у зоні бойових дій.

Зараз дивляться

– Дійсно, існує така директива, але, в нас підлягають мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років. Справді, я чула від своїх клієнтів, вік яких понад 55 років, що їх просто ставлять на облік і їм не вручають бойових повісток. Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу, – зазначила адвокат.

За словами адвоката, директива — це, по суті, роз’яснення, а не нормативно-правовий акт, який підлягає обов’язковому виконанню. Порядок призову громадян під час дії воєнного стану регулюється Законом України.

Кого мобілізують після 50 років

Як зазначила на пресконференції заступниця начальника РТЦК у Києві Лариса Козак, чоловіки віком 50+ зазвичай займають посади водіїв, логістів або тиловиків. Вона також підкреслила, що на її практиці осіб старших за 50 років не направляли безпосередньо на бойові позиції.

За словами адвоката, в Україні мобілізація чоловіків від 50 до 60 років здійснюється у встановленому порядку. Це означає, що особи старше 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров’я чи інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах. Отже, мобілізація громадян у віці 50–60 років є законною та відповідає чинному законодавству.

Чи заборонять мобілізацію чоловіків після 50 років

Народний депутат Веніславський повідомляв, що в Україні розглядають можливість обмеження мобілізації чоловіків, які досягли 50-річного віку. За його словами, після цього віку планується призивати лише осіб із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Але наразі, особи віком понад 50 років, які не мають законних підстав для звільнення від військової служби, підлягають мобілізації.

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