У Резерв+ тепер можна отримати два нових типи відстрочок: кого стосується

В оновленому застосунку Резерв+ додалися дві нові відстрочки — для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.

Про це 15 травня повідомили в Міноборони.

Нові типи відстрочок у Резерв+

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт Подати запит на відстрочку, а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення з результатом.

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– Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім цього, в Резерв+ оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Також заступниця міністра додала, що на фінальній стадії поява в Резерв+ двох сервісів. Перший – відображення даних про інвалідність, а саме групи. Другий – відображення причин порушення правил військового обліку.

Нагадаємо, раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.

Джерело : Міноборони

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