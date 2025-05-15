В Резерв+ теперь можно получить два новых типа отсрочек: кого касается

В обновленном приложении Резерв+ добавились две новые отсрочки — для людей с временной непригодностью по результатам ВВК, а также для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет.

Об этом 15 мая сообщили в Минобороны.

Новые типы отсрочек в Резерв+

Чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт Подать запрос на отсрочку, а затем соответствующую категорию — и впоследствии придет уведомление с результатом.

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— Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому движемся, — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме этого, в Резерв+ обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Для этого необходимо обновиться до последней версии.

Также заместитель министра добавила, что на финальной стадии появление в Резерв+ двух сервисов. Первый — отображение данных об инвалидности, а именно группы. Второй — отображение причин нарушения правил воинского учета.

Напомним, ранее в приложении отображалось только сообщение о самом факте, а теперь пользователь будет знать, что именно он нарушил. Например, не обновил данные или не явился по повестке.

Источник : Минобороны

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