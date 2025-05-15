Генсек НАТО розкритикував рівень російської делегації у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним заради миру. Однак Кремль не скористався цією можливістю, і надіслав делегацію низького рівня для проведення переговорів у Стамбулі.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії, яка відбулася в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного блоку, пише Укрінформ.

Генсек НАТО прокоментував рівень делегації РФ у Стамбулі

-Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Щойно буде припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду, тож Україна явно готова грати за правилами. Але м’яч зараз на боці Росії, – сказав Рютте.

Він також застеріг, що майбутній світ не повинен повторити помилок 2014-2015 років, коли Мінські угоди були порушені майже одразу після підписання.

Зараз дивляться

– Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути тривалим і міцним. Цього тижня м’яч явно на полі Росії, – додав генсек НАТО.

Президент Володимир Зеленський в Анкарі також висловився щодо рівня російської делегації, яку диктатор відправив замість себе.

За словами президента України, рівень представників РФ “більше схожий на бутафорський”.

Джерело : Укрінформ

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