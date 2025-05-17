Літак Зеленського прибув до Риму: які зустрічі заплановано

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії Україна приземлився у Римі.

Як повідомляється на сайті авіаресурсу AirNav, це відбулося о 17:06 за київським часом.

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Водночас невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.

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Як повідомив Ватикан, Зеленський завтра відвідає інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV.

До нього приєднаються багато інших світових лідерів, зазначили у Ватикані.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить делегацію з Вашингтона, до складу якої увійде американський державний секретар Марко Рубіо.

Як ідеться у повідомленні Ватикану, Росію представлятиме міністерка культури Ольга Любимова.

Володимир Зеленський був би радий зустрітися з іншими західними лідерами завтра в кулуарах, повідомив цього тижня високий помічник інформаційному агентству Reuters.

Минулого місяця Зеленський відвідав Ватикан на похороні Папи Франциска. Тоді він провів особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра.

Нещодавно Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

Джерело : Sky News

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