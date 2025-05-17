Літак Зеленського прибув до Риму: які зустрічі заплановано
Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії Україна приземлився у Римі.
Як повідомляється на сайті авіаресурсу AirNav, це відбулося о 17:06 за київським часом.
Які візити заплановано у Римі
Водночас невідомо, хто перебуває на борту літака і чи летить ним президент України Володимир Зеленський.
Як повідомив Ватикан, Зеленський завтра відвідає інавгураційну месу Папи Римського Лева XIV.
До нього приєднаються багато інших світових лідерів, зазначили у Ватикані.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолить делегацію з Вашингтона, до складу якої увійде американський державний секретар Марко Рубіо.
Як ідеться у повідомленні Ватикану, Росію представлятиме міністерка культури Ольга Любимова.
Володимир Зеленський був би радий зустрітися з іншими західними лідерами завтра в кулуарах, повідомив цього тижня високий помічник інформаційному агентству Reuters.
Минулого місяця Зеленський відвідав Ватикан на похороні Папи Франциска. Тоді він провів особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра.
Нещодавно Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце проведення мирних переговорів між Росією та Україною.