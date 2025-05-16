Папа Лев XIV пропонує провести переговори між Україною і РФ у Ватикані

Папа Римський Лев XIV пропонує провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані, після того як зустріч у Стамбулі не змогла зібрати разом головних гравців конфлікту.

Папа Лев XIV пропонує Ватикан для мирних переговорів

Коли російський диктатор Володимир Путін не з’явився на мирні переговори в Туреччині, які він сам запропонував, Ватикан назвав результат “трагічним”. Папа Лев XIV натомість запропонував провести переговори між двома сторонами у Ватикані.

– Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього повернулися на початок, – сказав П’єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу, журналістам у кулуарах ватиканського заходу в Римі в п’ятницю.

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Також він додав, що ситуація є “складною”.

– Папа планує зробити Ватикан, Святий Престол, доступним для прямої зустрічі між двома сторонами, – зазначив Паролін.

Позиція Лева XIV щодо України

Як пише Politico, Лев XIV, який був обраний минулого тижня, дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні буде головним пріоритетом його понтифікату.

У неділю він розмовляв телефоном з президентом Володимиром Зеленським і згадав про “страждання улюбленого українського народу” у своєму першому недільному благословенні на площі Святого Петра.

На аудієнції з представниками Східних церков у середу Папа закликав двох лідерів до переговорів.

– Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворогів віч-на-віч. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося, – сказав понтифік.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі стартували перші за два роки прямі мирні переговори Росії та України. Володимир Путін не поїхав на зустріч особисто, натомість відправив делегацію на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським.

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