Келлог про мирний план США: Перший пункт – всеосяжне припинення вогню

США розробили всеосяжний мирний план щодо завершення війни в Україні, який складається з 22 пунктів.

США представили мирний план для України

Про це повідомив спецпредставник президента США Кіт Келлог.

– У Стамбулі держсекретар Рубіо чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За підсумками лондонських зустрічей ми (США) розробили всеосяжний план з 22 пунктів, який є основою для миру, – написав Келлог у соцмережі Х.

За його словами, головним і найпершим елементом цього документа є негайне припинення вогню.

Зараз дивляться

– Перший пункт – це всеосяжне припинення вогню, яке зупинить вбивства вже зараз, – зауважив він.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори за участі делегацій України, США та Туреччини.

Українську делегацію, крім очільника ОП Андрія Єрмака, представляли міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга.

Від США участь у тристоронніх переговорах у Туреччині брали державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США Кіт Келлог та посол США у Туреччині Том Баррак.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.