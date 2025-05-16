Переговори України, США та Туреччини у Стамбулі завершилися: що відомо

Опівдні 16 травня завершилися тристоронні переговори у Стамбулі за участі делегацій України, США та Туреччини.

Оновлено о 12:01.

Переговори в Туреччині сьогодні: що відомо

Переговори представників України, США та Туреччини тривали близько години.

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О 10:48 за київським часом у МЗС показали кадри зустрічі делегацій України, США та Туреччини.

Відео зустрічі представників трьох країн оприлюднив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Українську делегацію, крім очільника ОП Андрія Єрмака, представляли міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга.

Від США участь у тристоронніх переговорах у Туреччині сьогодні брали державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник президента США Кіт Келлог та посол США у Туреччині Том Баррак.

Від турецької сторони були залучені до переговорів щодо України голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та очільник МЗС Хакан Фідан.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак, Рустем Умєров та Андрій Сибіга перед тристоронніми переговорами зустрічалися зі:

спецпредставником президента США Кітом Келлогом;

радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом;

дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном;

радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Сторони скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій у Стамбулі, яка теж має відбутися сьогодні.

Нагадаємо, що пропозицію провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня озвучив президент РФ Володимир Путін під час свого недільного нічного звернення.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня відповів, що чекатиме Путіна в Туреччині 15 травня.

Однак російський диктатор на переговори, які сам й ініціював, не прибув, а відрядив натомість переговорників на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським.

Володимир Зеленський зауважив, що рівень російської делегації, яку країна-агресор сформувала для переговорів у Стамбулі, більше схожий на бутафорський.

Тому вчора президент України зустрівся в Анкарі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, а сьогодні відбув до Албанії на саміт Європейської політичної спільноти.

Українська делегація сьогодні залишається у Стамбулі для подальших зустрічей.

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