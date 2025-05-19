Розглядається можливість зустрічі команд України, США, ЄС і РФ – Зеленський

Розглядається можливість зустрічі команд України, США, Європи та Росії. Місцем такої зустрічі могли б стати Туреччина, Ватикан чи Швейцарія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом під час брифінгу 19 травня.

Зеленський про зустріч України, США, ЄС і РФ

За словами Зеленського, розглядається можливість зустрічі всіх команд, зокрема з боку США, України, Європейського Союзу та Росії.

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Він зазначив, що українська хоче, щоб така зустріч відбулася на високому рівні.

Наразі розглядається Туреччина, Ватикан або Швейцарія як місце для проведення зустрічі, сказав Зеленський.

– Ми розглядаємо зараз ці три майданчики. Вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати, де комфортніше. Це питання не про комфорт, а про те, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. Я думаю, що ми найближчим часом матимемо відповідь, – пояснив президент.

Володимир Зеленський говорив з президентом США Дональдом Трампом сьогодні двічі. Спочатку вони провели телефонну розмову до початку діалогу Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Потім відбулася розмова Зеленського з президентом США і європейськими лідерами. Серед них – президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Зараз визначальний час. Світ може побачити, чи достатньо спроможності у його лідерів, щоб забезпечити припинення війни, настання реального і тривалого миру, – переконаний Зеленський.

На початку двосторонньої розмови він підтвердив Трампу, що Україна готова до повного й безумовного припинення вогню. На думку Зеленського, важливо не розмивати цю пропозицію.

За його словами, якщо росіяни не готові припиняти вбивства, то за це мають бути запроваджені сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі, вважає Зеленський.

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