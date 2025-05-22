Збільшена відпустка для працівників дитсадків: кому надається та скільки триватиме

Міністерство освіти і науки України, у відповідь на численні звернення керівників органів управління освітою та дитсадків, надало роз’яснення щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2025 році.

Яка тривалість відпустки працівників дитсадків у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Відпустка для працівників дитсадків: що відомо про зміни

Постановою Кабінету Міністрів України №143 від 11 лютого 2025 року була змінена тривалість щорічної основної відпустки. Зміни внесено до документа, що визначає тривалість щорічних основних відпусток для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

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Від 18 лютого 2025 року тривалість відпустки педагогів дитсадків становить 56 календарних днів.

Згідно з Законом України Про відпустки (стаття 10) та Порядком №346 (пункт 2), щорічна відпустка повної тривалості надається незалежно від часу прийняття на роботу, якщо вона припадає на літній період.

Проте, якщо педагогічний працівник пішов у відпустку до 18 лютого, її тривалість залишалася такою, якою вона була раніше.

Кому надається відпустка для працівників дитсадків тривалістю 56 днів

Право на відпустку тривалістю 56 календарних днів мають усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти. Зокрема:

директори, завідувачі;

вихователі-методисти;

практичні психологи;

музичні керівники;

інструктори з фізкультури;

логопеди;

соціальні педагоги.

Таким чином, у 2025 році перераховані категорії осіб мають право на збільшену відпустку працівникам дитсадків тривалістю 56 календарних днів.

Пояснення МОН щодо збільшення відпустки працівникам дитсадків:

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