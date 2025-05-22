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Увеличенный отпуск для работников детсадов: кому предоставляется и сколько продлится

відпустка для працівників дитсадків
Фото: Pixabay

Министерство образования и науки Украины, в ответ на многочисленные обращения руководителей органов управления образованием и детсадов, предоставило разъяснение относительно продолжительности ежегодного основного отпуска педагогических работников учреждений дошкольного образования в 2025 году.

Какова продолжительность отпуска работников детсадов в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Отпуск для работников детсадов: что известно об изменениях

Постановлением Кабинета Министров Украины №143 от 11 февраля 2025 года, была изменена продолжительность ежегодного основного отпуска. Изменения внесены в документ, определяющий продолжительность ежегодных основных отпусков для педагогических, научно-педагогических и научных работников.

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С 18 февраля 2025 года продолжительность отпуска педагогов детсадов составляет 56 календарных дней.

Согласно Закону Украины Об отпусках (статья 10) и Порядку №346 (пункт 2), ежегодный отпуск полной продолжительности предоставляется независимо от времени приема на работу, если он приходится на летний период.

Однако, если педагогический работник ушел в отпуск до 18 февраля, его продолжительность остается такой, какой она была раньше.

Кому предоставляется отпуск для работников детсадов продолжительностью 56 дней

Право на отпуск продолжительностью 56 календарных дней имеют все педагогические работники заведений дошкольного образования. В частности:

  • директора, заведующие;
  • воспитатели-методисты;
  • практические психологи;
  • музыкальные руководители;
  • инструкторы по физкультуре;
  • логопеды;
  • социальные педагоги.

Таким образом, в 2025 году перечисленные категории лиц имеют право на увеличенный отпуск работникам детсадов продолжительностью 56 календарных дней.

Объяснение МОН об увеличении отпуска работникам детсадов:

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