Хто може втратити виплати з інвалідності у 2025 році: пояснення МОЗ

В Україні запрацював оновлений підхід до оцінки повсякденного функціонування людини. Новий формат впроваджено для більш точного встановлення або перегляду інвалідності, а також для формування індивідуальної програми реабілітації, зокрема, медичної, соціальної чи професійної спрямованості.

З квітня для певних категорій людей з інвалідністю передбачено повторне оцінювання якості повсякденного функціонування. Якщо цього не зробити, деякі особи можуть втратити виплати з інвалідності.

Кому можуть скасувати виплати з інвалідності та чому — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кому необхідно пройти повторний медичний огляд

З 1 квітня 2025 року повторний медичний огляд став обов’язковим для окремих категорій населення.

Зокрема, це стосується осіб, які отримали статус інвалідності до запровадження нової системи, але не пройшли повторне обстеження у встановлений термін через поважні причини.

Хто має пройти оцінювання, щоб уникнути скасування виплат з інвалідності:

Чоловіки від 25 до 60 років, яким було призначено ІІ або ІІІ групу інвалідності, але які не пройшли повторну медико-соціальну експертизу з 2022 до 2024 року. Оновлене обстеження необхідно пройти з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Громадяни, які не пройшли медичний огляд у період дії воєнного стану, мають обов’язково пройти оцінювання до 1 квітня 2026 року.

Скасування виплат з інвалідності: хто не має проходити повторний огляд

Нові правила не стосуються:

людей, яким статус інвалідності встановлено вже у 2025 році, і термін перегляду ще не настав;

осіб з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців і представників цивільного захисту (для них передбачені окремі підходи);

громадян, які перебувають у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнтів із важкими порушеннями функцій організму, наприклад, за відсутності кінцівок, органів чуття, наявності онкозахворювання або психічних розладів.

Як відбувається оцінювання за новими правилами

Для проходження оцінювання спочатку необхідно отримати електронне направлення, яке видає лікар. Це може бути сімейний, терапевт або профільний спеціаліст.

Далі формується електронне направлення щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Це робиться у медичній електронній системі.

Оцінювання проводиться командою фахівців-практиків у медичному закладі, який можна обрати самостійно зі списку доступних.

Усі етапи фіксуються в цифровому форматі, тобто заносяться до електронної системи.

Щоб уникнути скасування виплат з інвалідності:

зверніться до свого лікаря, щоб дізнатися, чи належите ви до категорії, яка повинна пройти оцінювання; перевірте, чи настав термін повторного огляду; не відкладайте підготовку — це спростить вам проходження процедури.

Отже, система оцінки повсякденного функціонування — це ключовий елемент сучасної реформи, який звертає увагу на потреби людини, а не лише на формальності. Уся інформація та рішення зберігаються в електронній системі, що гарантує прозорість та контрольованість процесу.

Джерело: Урядовий портал

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