Це у межах можливого: Мерц про відправку ракет Taurus в Україну

Постачання Україні крилатих ракет Taurus не виключає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF.

– Звичайно, це в межах можливого, – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.

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Мерц про ймовірність передання Україні Taurus

Крім того, Мерц зауважив, що для цього потрібно, щоб українські військові пройшли навчання протягом кількох місяців.

– Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні, – сказав він.

Мерц наголосив, що передання системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні.

Тож, зауважує канцлер Німеччини, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні.

Щодо подальших санкцій проти РФ, Мерц заявив: Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим.

28 травня у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Нагадаємо, Мерц неоднаразово заявляв про можливість передання Україні крилатих ракет Taurus. Нещодавно він заявляв, що це можливо за умови згоди союзників.

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