Не маємо жодних ілюзій: Мерц про терміни переговорів щодо припинення вогню

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зусилля з досягнення припинення вогню в Україні перебувають на початковій стадії і можуть зайняти місяці, попри посилення дипломатичного імпульсу в останні тижні.

Про це пише видання Politico, посилаючись на його слова на пресконференції у Вільнюсі.

Мерц про переговори щодо припинення вогню в Україні

— Ми не маємо жодних ілюзій. Швидкого рішення не існує. Це процес, який тільки розпочався і може зайняти ще багато тижнів, можливо, навіть місяців, – сказав Мерц.

Німецький канцлер також зауважив, що його уряд активно просуває дипломатичне завершення війни в Україні.

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Однак він додав, що, попри те, що вони “не втрачають жодної мислимої можливості для досягнення дипломатичного рішення, ми знаємо, що не зможемо досягти його за короткий проміжок часу”.

Мерц також наголосив на важливості єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами з ЄС і робота з американськими законодавцями залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

Нагадаємо, 16 травня відбулися перші за три роки прямі переговори української та російської делегацій за посередництва Туреччини та США.

ЗМІ повідомляли, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона висунула низку “нереалістичних” умов.

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після розмови Трамп заявив, що Росія та Україна почнуть переговори про припинення вогню і завершення війни. Президент України Володимир Зеленський теж говорив із Трампом – до і після розмови з Путіним.

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