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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Смертність цивільних в Україні зросла на 59% у 2025 році – ООН

Обстріл Хмельницької області 25 травня 2025
Фото: ДСНС

У першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення в Україні зріс на 59% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загальна безпекова ситуація в країні суттєво погіршилася.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудування Розмарі Дікарло під час виступу в Раді Безпеки ООН 29 травня.

Смертність серед українців значно зросла

 – Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, загинуло щонайменше 13 279 цивільних осіб, включаючи 707 дітей. Підтверджена кількість поранених цивільних осіб становить 32 449 осіб, включаючи 2068 дітей, – сказала вона.

Дікарло також наголосила на значному зростанні числа загиблих серед мирного населення цього року.

Зараз дивляться

– Смертність серед цивільного населення у першому кварталі цього року на 59 відсотків вища, ніж за аналогічний період 2024 року, – наголосила заступниця генсека ООН.

Вона акцентувала увагу на тому, що напади на мирних жителів і об’єкти цивільної інфраструктури є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Такі дії, за її словами, неприйнятні та не можуть бути виправдані за жодних обставин.

Нагадаємо, експерти ООН у своєму звіті заявили, що військові РФ скоїли воєнні злочини та злочини проти людяності під час ударів безпілотниками по мирному населенню Херсонської області.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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