Атаки РФ дронами проти мирних українців є злочинами проти людяності – звіт ООН

Російські військові вчинили злочини проти людяності та воєнні злочини під час атак дронами на цивільне населення в Херсонській області України. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому експертами ООН.

Армія РФ тероризує мирних українців

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, створена Радою з прав людини ООН, заявила, що збройні сили Росії “систематично” завдають ударів по мирних жителях.

– Збройні сили Росії чинять злочини проти людяності у вигляді вбивств і воєнні злочини у вигляді нападів на цивільне населення – шляхом тривалих атак дронами, спрямованих на мирних мешканців правого берега Дніпра в Херсонській області, – йдеться у звіті.

Ці дії робляться з основною метою – посіяти терор серед цивільного населення. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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У звіті зазначається, що атаки тривають станом на дату публікації цього звіту.

Оператори дронів атакують машини швидкої допомоги

Розслідування встановило, що з липня минулого року російські оператори бойових дронів з лівого берега Дніпра систематично завдавали ударів по цивільних і цілеспрямовано атакували карети швидкої допомоги.

Комісія задокументувала атаки дронів на мирних мешканців у місті Херсон і ще 16 населених пунктах, використовуючи геолокацію відеозаписів атак та аналіз відкритих джерел.

Згідно з офіційними джерелами, майже 150 цивільних осіб було вбито і сотні – поранено. Серед жертв – чоловіки, жінки та діти.

Кілька російських Telegram-каналів, пов’язаних із військовими підрозділами, які здійснювали атаки (деякі з яких мають тисячі підписників) поширили сотні відео з атаками дронів.

Ці записи “не залишають сумнівів у намірах цілеспрямованих атак на цивільних”. У звіті наголошується, що атаки є воєнними злочинами – умисними нападами на мирне населення.

Повторення таких атак протягом понад 10 місяців, спрямованих на численні цивільні об’єкти на великій території, “демонструє, що вони мають масовий і систематичний характер та були сплановані”.

Було становлено, що удари дронами були частиною спланованої політики, а не випадковими діями, і тому вбивства цивільних є злочинами проти людяності.

Комісія також дійшла висновку, що публікація відео, на яких зафіксовано вбивства та поранення мирних мешканців, “є воєнним злочином – наругою над людською гідністю”.

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