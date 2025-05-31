Карта бойових дій на 31 травня 2025 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Такі дані 31 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 31 травня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 193-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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